Как отреагировали соседи Ивана Литвиновича на новость о победе? «Я же плакала, когда слушала по телевизору»

Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. 31 июля навсегда войдет в историю нашего спорта. Сегодня зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родом олимпийский чемпион из Вилейки. Там уверены, что уровень сложности выступления белоруса в Токио на пределе человеческих возможностей.

В Вилейке сегодня золотая медаль Ивана – главная новость. У родного дома соседки не скрывают: плакали от радости у экранов.