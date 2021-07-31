Как отреагировали соседи Ивана Литвиновича на новость о победе? «Я же плакала, когда слушала по телевизору»

Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. 31 июля навсегда войдет в историю нашего спорта. Сегодня зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родом олимпийский чемпион из Вилейки. Там уверены, что уровень сложности выступления белоруса в Токио на пределе человеческих возможностей.
В Вилейке сегодня золотая медаль Ивана – главная новость. У родного дома соседки не скрывают: плакали от радости у экранов.
Я же плакала, когда слушала по телевизору. Он добродушный, был тут маленьким, я иду с костылями, белье несу, он мне поднесет, поможет.
К олимпийскому золоту Иван, без преувеличения, шел всю жизнь. В этом зале сделал первые шаги – в спорте, да и вообще. Ходить и прыгать на батуте научился одновременно, ведь мама чемпиона – тоже тренер в вилейской СДЮШОР. Так что брать с собой на работу сына начала, когда тому было всего несколько месяцев от роду. Сейчас впервые за долгое время позволила себе уехать в отпуск. Соревнования с Иваном все равно никогда не смотрит. Слишком волнительно.