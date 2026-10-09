Новости по тегу #Юлия Силипицкая

Во второй соревновательный день Кубка Беларуси по художественной гимнастике участницы, а их более 200, представили свои программы в командном первенстве.
Беларусь впервые будет представлена на чемпионате мира по гандболу среди женских команд до 16 лет в Марокко. Старт форума 16 октября.
Белорусские акробаты на чемпионате мира вышли в 13 финалов и завоевали 2 награды. 29 сентября команда вернулась на Родину, где ее ждал теплый прием.
В первый соревновательный день чемпионата Беларуси значился спринт – гонка на 10 километров у мужчин с двумя огневыми рубежами.
«Это первые соревнования, куда мы выехали за границу, на международном уровне. Италия, море. Наверное, самые лучшие и приятные моменты, которые можно вспомнить».
В «Стайках» завершается учебно-тренировочный сбор у представителей греко-римского стиля. В четверг команда отправляется на турнир в Хорватию.
Белорусские гребцы в этом году медально отметились и на чемпионах Европы, и на чемпионах мира. Особенно успешны стали девушки-каноистки, а ведь 15 лет назад вся мировая общественность была уверена в том, что каноэ – это исключительно мужской вид гребли.
Второй год кряду Минск принимает международный турнир по пляжному волейболу «Кубок Победы», баталии развернулись в самом сердце столицы, возле Дворца спорта.
Он станет определяющим в комплектовании национальной команды, которая будет бороться за олимпийские лицензии на чемпионате мира в Катаре.
В Минске стартовал международный турнир по современному пятиборью, финал Кубка Леднева. 9 сентября за позиции в главном старте боролись девушки.
На прошлой неделе белорусские пятиборцы на трех чемпионатах мира от мала до велика завоевали россыпь наград. Абсолютными лидерами в «золотом урожае» стала семья Гнедчиков: Мария, Аким и Клим.
Только тот, кто когда-нибудь переступал порог РГУОР, понимает, что здесь прошли лучшие годы детства и отрочества.
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