Прямой эфир

Новости по тегу #Юлия Силипицкая

В Минске проходит Кубок Беларуси по художественной гимнастике
09 октября 2026 17:33

В Минске проходит Кубок Беларуси по художественной гимнастике

22 белорусские гандболистки вызваны на сбор перед чемпионатом мира (U-16)
08 октября 2026 18:41

22 белорусские гандболистки вызваны на сбор перед чемпионатом мира (U-16)

Национальная команда Беларуси по спортивной акробатике вернулась на родину с бронзовым багажом
29 сентября 2026 17:30

Национальная команда Беларуси по спортивной акробатике вернулась на родину с бронзовым багажом

Национальный чемпионат по летнему биатлону стартовал в Раубичах – каким был 1-й день
23 сентября 2026 17:48

Национальный чемпионат по летнему биатлону стартовал в Раубичах – каким был 1-й день

Четвертые на ЧЕ по пляжному волейболу: Тишкова и Гром рассказали в интервью, как это было
20 сентября 2026 18:20

Четвертые на ЧЕ по пляжному волейболу: Тишкова и Гром рассказали в интервью, как это было

С прицелом на Олимпиаду: борцы-классики готовятся к двум чемпионатам мира
15 сентября 2026 20:29

С прицелом на Олимпиаду: борцы-классики готовятся к двум чемпионатам мира

Успех на ЧМ: Андрей Богданович раскрыл «внутреннюю кухню» белорусского женского каноэ
13 сентября 2026 18:25

Успех на ЧМ: Андрей Богданович раскрыл «внутреннюю кухню» белорусского женского каноэ

Белорусы прошли в плей-офф волейбольного турнира «Кубок Победы»
10 сентября 2026 19:28

Белорусы прошли в плей-офф волейбольного турнира «Кубок Победы»

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе
09 сентября 2026 20:15

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

Женщины определили финалистов Кубка Леднева по современному пятиборью
09 сентября 2026 19:05

Женщины определили финалистов Кубка Леднева по современному пятиборью

Как семья Гнедчиков завоевала россыпь наград по пятиборью на мировых форумах? Интервью
06 сентября 2026 18:58

Как семья Гнедчиков завоевала россыпь наград по пятиборью на мировых форумах? Интервью

Здесь воспитывают золотой запас страны! РГУОР исполнилось 60 лет
01 сентября 2026 18:46

Здесь воспитывают золотой запас страны! РГУОР исполнилось 60 лет