Тренер Литвиновича: привела ещё совсем маленького сынульку сюда, с ним игрались, а потом он начал прыгать
Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. 31 июля навсегда войдет в историю нашего спорта. Сегодня зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родом олимпийский чемпион из Вилейки. Там уверены, что уровень сложности выступления белоруса в Токио на пределе человеческих возможностей.
К олимпийскому золоту Иван, без преувеличения, шел всю жизнь. В этом зале сделал первые шаги – в спорте, да и вообще. Ходить и прыгать на батуте научился одновременно, ведь мама чемпиона – тоже тренер в вилейской СДЮШОР. Так что брать с собой на работу сына начала, когда тому было всего несколько месяцев от роду. Сейчас впервые за долгое время позволила себе уехать в отпуск. Соревнования с Иваном все равно никогда не смотрит. Слишком волнительно. Так же и для первого тренера.
Петр Иванович – местная легенда. В прыжках на батуте больше полувека. И хотя сам пришел из акробатики, в своем регионе практически стал первопроходцем в этом виде спорта. Ивана Литвиновича тренировал целых 11 лет. И хотя задатки будущего чемпиона были заметны сразу, приходилось мотивировать подопечного, чтобы не угас интерес к большому спорту.
Петр Зайцев, тренер отделения по прыжкам на батуте вилейской СДЮШОР:
Привела еще совсем маленького сынульку сюда. В общем, дети все ползали, с ним игрались, а потом он начал прыгать, подрос чуть-чуть. На дорожке, ну, как всегда начинается, а потом понравился батут. Смелым был, координация была. Отличался, конечно, от других своей подвижностью, схватывал элементы быстро.