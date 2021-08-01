«Золотым он украсил куплетом». Посмотрите, какие стихи посвящают победе Ивана Литвиновича

Новости Беларуси. За выступлениями наших спортсменов в Токио следят миллионы белорусов. Но особенно по-семейному радуются медалям Ивана Литвиновича и Максима Недосекова родные, близкие, первые тренеры и, конечно, те, кто делает первые шаги в этих видах спорта. Для них наши герои Олимпиады – настоящие кумиры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Батутист Иван Литвинович смог не только взойти на высшую ступень олимпийского пьедестала, он смог удивить весь мир, ведь батутные гранды не воспринимали Ивана серьезно, а зря. Не даром в сказках говориться, что Иван – царский сын. Ох, не знакомы иноземцы с нашим фольклором.

Зато белорусы не только знают родную литературу, но и сами пишут. Вячеслав Халецкий, вдохновившись победой Ивана, посвятил ему стихи, так сказать, народные оды!