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«Золотым он украсил куплетом». Посмотрите, какие стихи посвящают победе Ивана Литвиновича

01 августа 2021 19:27
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Новости Беларуси. За выступлениями наших спортсменов в Токио следят миллионы белорусов. Но особенно по-семейному радуются медалям Ивана Литвиновича и Максима Недосекова родные, близкие, первые тренеры и, конечно, те, кто делает первые шаги в этих видах спорта. Для них наши герои Олимпиады – настоящие кумиры, сообщили  в программе «Неделя» на СТВ.

«Золотым он украсил куплетом». Посмотрите, какие стихи посвящают победе Ивана Литвиновича-1

Батутист Иван Литвинович смог не только взойти на высшую ступень олимпийского пьедестала, он смог удивить весь мир, ведь батутные гранды не воспринимали Ивана серьезно, а зря. Не даром в сказках говориться, что Иван – царский сын. Ох, не знакомы иноземцы с нашим фольклором.

Зато белорусы не только знают родную литературу, но и сами пишут. Вячеслав Халецкий, вдохновившись победой Ивана, посвятил ему стихи, так сказать, народные оды!

«Золотым он украсил куплетом». Посмотрите, какие стихи посвящают победе Ивана Литвиновича-4

Подарив всей стране миг победы,
Покорив столь коварный батут,
Золотым он украсил куплетом
Песни ритм триумфальны минут!
Среди сложных его пируэтов,
Где соперников шансы равны,
Прозвучит благодарность за это
От любителей спорта страны!

В. Халецкий

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# Олимпиада 2020 # Ивана Литвинович # Максим Недосеков # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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