Новости по тегу #Виктория Чайка

Прошлый год принес много приятных побед сборной, и, как бы то ни было, молодые и перспективные заставили аплодировать Европу и даже мир. Какие задачи стоят перед белорусами на 2026 год и на кого рассчитывает тренерский штаб?
110 атлетов из Беларуси и России определяют сильнейших.
В стартовый день участники разыграют три комплекта наград. Женщины определят сильнейших в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров. В упражнении из малокалиберной винтовки медали разыграют как мужчины, так и женщины.
На международные старты наши стрелки выезжают пока в нейтральном статусе. И только те, кто получил такое положение. Однако ребятам это не мешает быть яркими и создавать конкуренцию.
В четвертый соревновательный день определились победители в микстах.
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