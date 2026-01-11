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Новости по тегу #Виктория Чайка

Стрелки начинают новый сезон! Какие задачи у белорусов на 2026 год, спросили у Виктории Чайки
11 января 2026 19:51

Стрелки начинают новый сезон! Какие задачи у белорусов на 2026 год, спросили у Виктории Чайки

В Минске проходит Открытый Кубок федерации по пулевой стрельбе
10 сентября 2025 18:56

В Минске проходит Открытый Кубок федерации по пулевой стрельбе

На Открытом чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе участники разыграют 10 комплектов наград
24 июня 2025 19:04

На Открытом чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе участники разыграют 10 комплектов наград

Белорусские стрелки готовятся к чемпионатам Европы и мира
31 января 2025 20:17

Белорусские стрелки готовятся к чемпионатам Европы и мира

Сильнейшие стрелки разыграют 10 комплектов наград в финале Кубка Беларуси
05 декабря 2024 17:45

Сильнейшие стрелки разыграют 10 комплектов наград в финале Кубка Беларуси

На открытом Кубке страны по пулевой стрельбе определились очередные медалисты
03 августа 2024 18:55

На открытом Кубке страны по пулевой стрельбе определились очередные медалисты

Владимир Чернов на открытом КБ по пулевой стрельбе превзошёл результаты Олимпиады в Париже
02 августа 2024 19:05

Владимир Чернов на открытом КБ по пулевой стрельбе превзошёл результаты Олимпиады в Париже

В Минске завершился открытый Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Известны результаты
29 июня 2024 19:11

В Минске завершился открытый Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Известны результаты

Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой
21 апреля 2024 19:26

Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой

Белорусские представители пулевой стрельбы могут вернуться на международную арену
17 января 2024 20:36

Белорусские представители пулевой стрельбы могут вернуться на международную арену

На 80% достигли запланированных результатов. В Минске продолжается Открытый ЧБ по пулевой стрельбе
07 сентября 2023 20:09

На 80% достигли запланированных результатов. В Минске продолжается Открытый ЧБ по пулевой стрельбе

«Потолок ещё далеко». Как проявили себя представители стрелкового спорта на II Играх стран СНГ?
14 августа 2023 16:44

«Потолок ещё далеко». Как проявили себя представители стрелкового спорта на II Играх стран СНГ?