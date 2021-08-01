Это её восьмая Олимпиада. Какие результаты показали в Токио самые возрастные участники Игр

Самой возрастной участнице в Токио 66 лет, это австралийка-конница Мэри Ханна, она завершила мультифорум с шестым результатом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Самой возрастной участнице в Токио 66 лет, это австралийка-конница Мэри Ханна, она завершила мультифорум с шестым результатом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И вполне возможно, уже мыслями она в Париже, что не скажешь об узбекской гимнастке Оксане Чусовитиной.
Она объявила о завершении карьеры сразу после своего выступления 25 июля. В квалификации опорного прыжка она заняла 14-е место. Чусовитиной – 46 лет. Это ее восьмая Олимпиада. После Рио гимнастка попала в книгу рекордов Гиннесса.