Это её восьмая Олимпиада. Какие результаты показали в Токио самые возрастные участники Игр

Самой возрастной участнице в Токио 66 лет, это австралийка-конница Мэри Ханна, она завершила мультифорум с шестым результатом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И вполне возможно, уже мыслями она в Париже, что не скажешь об узбекской гимнастке Оксане Чусовитиной.