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Это её восьмая Олимпиада. Какие результаты показали в Токио самые возрастные участники Игр

01 августа 2021 19:07
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Самой возрастной участнице в Токио 66 лет, это австралийка-конница Мэри Ханна, она завершила мультифорум с шестым результатом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это её восьмая Олимпиада. Какие результаты показали в Токио самые возрастные участники Игр-1

И вполне возможно, уже мыслями она в Париже, что не скажешь об узбекской гимнастке Оксане Чусовитиной.

Это её восьмая Олимпиада. Какие результаты показали в Токио самые возрастные участники Игр-4

Она объявила о завершении карьеры сразу после своего выступления 25 июля. В квалификации опорного прыжка она заняла 14-е место. Чусовитиной – 46 лет. Это ее восьмая Олимпиада. После Рио гимнастка попала в книгу рекордов Гиннесса.

# Олимпиада 2020 # Мэри Ханна # Оксана Чусовитина # Фотофакт

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