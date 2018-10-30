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Пожарная каланча, замки и церковь: гродненчанка сняла видео о родном городе

30 октября 2018 11:11
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Новости Беларуси. Юная гродненчанка сняла видео о родном городе. Девушка трогательно рассказала о своей малой родине.  

Первокурсница Гродненского университета имени Янки Купалы начинает путешествие по городу с небольшого предисловия на фоне Гродненского областного драматического театра.  

Первый пункт в списке достопримечательностей города – пожарная каланча. Особое внимание рассказчица уделила фреске, на которой нарисована Мона Лиза.  

Пожарная каланча, замки и церковь: гродненчанка сняла видео о родном городе-1

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/dinkashpak  

Далее идут Старый и Новый замки Гродно, мельком проходит студентка Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь. А заканчивается прогулка первокурсницы тем самым театром, который был фоном в начале ролика, и Борисоглебской церковью.  

Разбавляется показ сооружений автором видео и её подругой, которые весело проводят время, улыбаются в камеру и становятся в смешные позы.  

Пожарная каланча, замки и церковь: гродненчанка сняла видео о родном городе-4

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/dinkashpak  

Видеоряд сопровождается закадровым текстом – студентка выполняет роль гида и рассказывает историю достопримечательностей.  

И нельзя не заметить ложку дёгтя в бочке мёда: у операторов дрожат руки. Хотя это придаёт ролику некоторую «живость», дрожь скорее минус, чем плюс.  

Пожарная каланча, замки и церковь: гродненчанка сняла видео о родном городе-7

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/dinkashpak  

Интересный момент. Можно предположить, что это видео является домашней работой от университета, поскольку ещё как минимум две студентки того же ВУЗа опубликовали ролики о Гродно. Первый можно увидеть здесь, второй – тут.  

На прошлой неделе мы рассказывали о большой семье, которая полтора года строила для себя дом в той деревне, где когда-то жили их родственники, дом которых сгорел на пожаре около десяти лет назад.  

К Году малой родины семья решилась восстановить своё родовое гнездо – подробнее здесь.  

# Достопримечательности Беларуси # калейдоскоп # Видеофакт

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