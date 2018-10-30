Пожарная каланча, замки и церковь: гродненчанка сняла видео о родном городе

Новости Беларуси. Юная гродненчанка сняла видео о родном городе. Девушка трогательно рассказала о своей малой родине. Первокурсница Гродненского университета имени Янки Купалы начинает путешествие по городу с небольшого предисловия на фоне Гродненского областного драматического театра. Первый пункт в списке достопримечательностей города – пожарная каланча. Особое внимание рассказчица уделила фреске, на которой нарисована Мона Лиза.

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/dinkashpak

Далее идут Старый и Новый замки Гродно, мельком проходит студентка Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь. А заканчивается прогулка первокурсницы тем самым театром, который был фоном в начале ролика, и Борисоглебской церковью. Разбавляется показ сооружений автором видео и её подругой, которые весело проводят время, улыбаются в камеру и становятся в смешные позы.

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/dinkashpak

Видеоряд сопровождается закадровым текстом – студентка выполняет роль гида и рассказывает историю достопримечательностей. И нельзя не заметить ложку дёгтя в бочке мёда: у операторов дрожат руки. Хотя это придаёт ролику некоторую «живость», дрожь скорее минус, чем плюс.

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/dinkashpak