Пожарная каланча, замки и церковь: гродненчанка сняла видео о родном городе
Новости Беларуси. Юная гродненчанка сняла видео о родном городе. Девушка трогательно рассказала о своей малой родине.
Первокурсница Гродненского университета имени Янки Купалы начинает путешествие по городу с небольшого предисловия на фоне Гродненского областного драматического театра.
Первый пункт в списке достопримечательностей города – пожарная каланча. Особое внимание рассказчица уделила фреске, на которой нарисована Мона Лиза.
Фото: скриншот из видео на странице vk.com/dinkashpak
Далее идут Старый и Новый замки Гродно, мельком проходит студентка Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь. А заканчивается прогулка первокурсницы тем самым театром, который был фоном в начале ролика, и Борисоглебской церковью.
Разбавляется показ сооружений автором видео и её подругой, которые весело проводят время, улыбаются в камеру и становятся в смешные позы.
Фото: скриншот из видео на странице vk.com/dinkashpak
Видеоряд сопровождается закадровым текстом – студентка выполняет роль гида и рассказывает историю достопримечательностей.
И нельзя не заметить ложку дёгтя в бочке мёда: у операторов дрожат руки. Хотя это придаёт ролику некоторую «живость», дрожь скорее минус, чем плюс.
Фото: скриншот из видео на странице vk.com/dinkashpak
Интересный момент. Можно предположить, что это видео является домашней работой от университета, поскольку ещё как минимум две студентки того же ВУЗа опубликовали ролики о Гродно. Первый можно увидеть здесь, второй – тут.
На прошлой неделе мы рассказывали о большой семье, которая полтора года строила для себя дом в той деревне, где когда-то жили их родственники, дом которых сгорел на пожаре около десяти лет назад.
К Году малой родины семья решилась восстановить своё родовое гнездо – подробнее здесь.