Российская сборная со счетом 2:1 обыграла Беларусь. Стенограмма онлайн-трансляции

Новости Беларуси. Хоккейные сборные Беларуси и России во вторник вечером встречались на льду Минск-Арены. В упорной борьбе российская дружина со счетом 2:1 обыграла хозяев площадки.

Напомним, обе команды уже вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

В стартовом составе дружины Глена Хэнлона на площадку вышел голкипер Виталий Коваль.

Благодаря его усилиям сборная России в первом периоде не смогла отличиться. Во второй же трети матча Виталий пропустил две шайбы. Однако на 37-й минуте был вынужден отправиться в раздевалку.

В одной из атак нападающий российской команды Евгений Малкин неумышленно врезался в белорусского голкипера и нанес ему повреждение. При помощи медперсонала Виталий Коваль покинул лед.

Вместо первого номера белорусской дружины в игру вступил Кевин Лаланд.

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Беларусь-Россия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

С небольшим опозданием начинаем нашу текстовую трансляцию сверхпринципиального матча Беларусь - Россия!

У восточный соседей сегодня не играет Овечкин, зато на льду впервые на чемпионате другая НХЛовская звезда - Евгений Малкин!

Не слишком много ударов и опасных атак в первые минуты.

Отметим, что и белорусская команда сегодня играет без двух лидеров - Калюжного и Грабовского.

Александра Китаров удалён за подножку.

Малкин отдал передачу Тихонову, который находился в очень перспективной позиции, а тот смазал бросок.

Достойно наши продержались в меньшинстве, россияне нанесли всего пару опасных ударов.

Счёт по удалениям подравнялся. Бурмистров наказан двумя минутами в боксах за задержку соперника клюшкой.

Будем откровенны: игра пока достаточно унылая. Особенно в сравнении с вчерашним матчем против Латвии.

Степанов набрал скорость и выстрелил от синей линии - вратарь россиян справился.

Денисов удалён у россиян за фол на Степанове.

Напоминмае, что у нас в составе тоже есть свой Денисов.

Восточные соседи в полном составе. Ни одна из команд сегодня большинство реализовать не может.

Кузнецов устроил дриблинговую феерию у наших ворот, но Коваль прервал её на пятачке, подставит щиток.

А пока матч не радует нас изобилием моментов, небольшая загадка - что связывает Глена Хэнлона и город Глубокое?

Правильно. Баннер с названием города Глубокое висит у Хэнлона за спиной.

Наша сборная заканчивает первый период вчетвером. Коробов удалён за фол на Малкине.

Засуха на Арене по истечении первого периода.

Пока команды строят тактику на второй период, вы можете сбегать за пивом, покормить кота или обнять жену.

Но обязательно возвращайтесь к нашей трансляции через 10 минут! Вместе с пивом, довольной женой и котом.

А вот и второй период! Напоминаем, что мы начинаем его вчетвером против пятерых россиян.

Коваль чудеса творит в рамке, справляясь с напором гостей на первых минутах второго периода.

Коробов вернулся на лёд, команды снова играют 5 на 5.

Тихонов задержал руками Ивана Усенко и наказание в виде 2 минут штрафа не преминуло его настигнуть.

Вот это уже интересно! Выросли скорости, игра пошла на встречных курсах.

Коробову снова судьи выписывают штраф. За подножку, подставленную Бурмистрову.

Россияне всё чаще плетут опасные кружева у наших ворот, пора бы это прекращать.

Особенно гости облюбовали правый фланг атаки, откуда уже несколько раз совершали опасные прорывы российские форварды.

Знаете, даже нет смысла подробно описывать все опасные моменты, которые создали россияне за последние три минуты.

Их было настолько много, что становится тревожно.

Глупое удаление у нас за намеренный выброс шайбы.

Этот грешок на совести Евенко.

Российский гол зрел-зрел, да и созрел, наконец. Коваль не мог спасать вечно. 0-1.

Плотников, стоя на пятачке, получил пас от Шипачёва из-за ворот и приговорил Коваля к расстрелу.

А в Чижовке в это время у нас party hard. Французы вели в матче с чехами 3-0, но к концу второго периода славяне умудрились сравнять - 3:3.

Яковлев проверил на прочность перекладину хозяйских ворот.

Шипачёв делает счёт 2-0.

Плотников обокрал Денисова в паре метров от ворот, отдал Шипачёву на пятак...и вуаля!

Надеюсь Владимир Денисов простит меня за клевету. Судьбоносную ошибку совершил не он, а Готовец.

Этого не хватало ещё. Виталий Коваль в запале гостевой атаки зацепился ногой за ворота и, похоже, подвернул её.

Да, заканчивать матч в нашей рамке будет Кевин Лаланд. У Коваля что-то серьёзное с ногой.

Во втором периоде российский кипер Бобровский мог уйти со льда и сходить закупиться в Арена-Сити через дорогу.

И на счёте это никак бы не отразилось.

Призрачный шанс для Беларуси сократить разрыв в счёте. Удаление у русских.

Яковлев за выброс шайбы наказан.

Готовец неплохо бросил. Пытается реабилитироваться за ту досадную потерю шайбы.

Второй период завершён, уступаем 0-2. Это не критично, но игра нашей команды оптимизма пока не внушает.

Третий период начинается. Верим в лучшее!

Какой рывок Готовца! Просто ракета! А вот толково ударить россияне помешали.

Русские фанаты танцуют на трибунах под Купалінку.

ГООООООООЛ!!!!! ДЕНИСОВ ЗАБИВАЕТ!!!!!

Точно в дальнюю девятку загнал наш защитник шайбу после передачи Китарова! Чёткая красивая комбинация!

Похоже на то, что в перерыве Хэнлон провёл с белорусами серьёзный разбор полётов. Просто преобразились наши в третьем периоде.

Наша сборная возрождается из пепла, как птица Феникс.

И не ищите тут намёков на песню Кончиты Вурст.

Малкин показал мастер-класс, обыграв троих защитников.

Выход два в одного в исполнении нашей сборной!!! Андрей Костицын отдал ненужный пас на тёзку Стася и запорол супермомент.

Очень активно заиграли наши, настырно осаждают гостевый ворота.

Тихонов наказан малым штрафом за атаку вратаря, вот он - шанс сравнять!

Ухх, похоже, последние минуты матча будут такими же горячими, как вясковы хадун из хутка-смачна!

Как бы лёд на Минск-Арене не растаял!

Как бы не завершился третий период, нашей сборной не будет за него стыдно! Прекрасная игра, небо и земля по сравнению со вторым.

Анисимов дважды бросал из зоны вбрасывания, но сперва защитник, а потом Лаланд заблокировали шайбу.

Лаланд красава! Удар Малкина в упор отразил! А потом накрыл шайбу.

Белорусские ворота опустели! Шестой полевой игрок вместо Лаланда выходит.

Хэнлон берёт тайм-аут.

Через 20 секунд узнаем, будет ли овертайм.

Сейчас будет вбрасывание у ворот россиян. Надо бы его выиграть, иначе – всё.

3 секунды до конца.

Звучит сирена. Уступаем 1-2, но игра в исполнении сборной Беларуси очень достойная.

Кевин Лаланд признан лучшим у нашей команды.

И у россиян тоже индивидуальный приз получил вратарь – Бобровский.

На этом всё! Готовимся к четвертьфиналу, где соперниками нашей сборной будут действующие чемпионы мира - шведы.

Минск-Арена примет этот матч в четверг, 22 мая

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