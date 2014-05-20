Корреспондент газеты «Прессбол» Артур Жоль прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой в матче Беларусь-Латвия. «Горячий лёд» за 20 мая 2014

Новости Беларуси. В эфире программа «Горячий лёд» на СТВ.

В студии «Арена» гость, корреспондент газеты «Прессбол» Артур Жоль.

Беларусь в четвертьфинале ЧМ! Беларусь-Латвия — 3:1. Вспомним тот гол, который не засчитали. «Прессбол» отличается доскональностью. Наверняка этот эпизод разобрали буквально по секундам. Что можете сказать по этому поводу?

Артур Жоль:

Да, по стоп-кадрам пришлось рассматривать. На самом деле, в динамике, когда смотришь повтор, так сразу не скажешь, был или не был въезд в площадь ворот именно в момент броска. Мне даже сначала показалось, что как-то несправедливо судья обидел сборную Латвии. Но на самом деле, если покадрово разобрать момент, когда шайба уже летит в сторону ворот, форвард латвийцев находится левым коньком в площади ворот и там же держит клюшку, поэтому к арбитрам никаких претензий.

Удаление Владимира Денисова, может, и было по правилам, но было видно, что он выбросил шайбу совершенно случайно, так получилось.

Артур Жоль:

Да, глупое удаление. Но выстояли за Денисова. Денисов получил приз лучшему игроку матча. Я думаю, что Глен Хэнлон, как тонкий психолог, дал понять, что вот, Володя, ты свалил, но команда за тебя, можно сказать, сражалась.

20 мая у белорусской сборной очередное испытание — последний матч группового этапа. Играют белорусы со сборной России. У команды России 6 побед в 6 встречах. Пока что они не проигрывали, поэтому на этом чемпионате сборная России выглядит очень грозной. Команда Олега Знарка выгодно выделяется на фоне соперников по группе стабильной и зрелищной игрой, также россыпью игроков-лидеров, в том числе и из-за океана. В матче с Германией Александр Овечкин получил травму и против белорусов не сыграет, зато в состав команды влился Евгений Малкин. Впрочем, даже с такими грозными россиянами, можно играть. На предыдущих чемпионатах мира белорусы провели со своими восточными соседями 7 матчей. Россияне победили в 5 встречах, еще в одной была зафиксирована ничья. А в далеком 2000 белорусы добились победы 1:0. На стороне россиян более высокий класс и лишний день отдыха. За белорусов переполненные трибуны «Минск-Арены» и, возможно, недооценка соперников.

Что касается матча 20 мая. Наша команда свою основную задачу выполнила — в плей-офф мы вышли. Получается, что в случае победы наша команда займет 2 место в группе и это позволит избежать в первом раунде встречи со Швецией.

Как вы считаете, реально обыграть россиян? Получится у Хэнлона настроить на этот матч и будет ли он настраивать именно на победу или все-таки он припрячет основных игроков, чтобы они не получили травму?

Артур Жоль:

Мы уже знаем, что он припрятал некоторых. Не сыграет с россиянами Грабовский, Калюжный, травма у Кольцова. Я думаю, есть определенный резон поберечь парней. С другой стороны, говорили, что придут 15 тысяч болельщиков. Мы не можем играть плохо при такой сумасшедшей поддержке. Конечно, было бы неплохо нам занять 2 место в группе и не встретиться со шведами, потому чехи предпочтительнее. Я думаю, это будет игра больше в свое удовольствие.

Есть какие-то лазейки, за счет которых все-таки можно победить команду России?

Артур Жоль:

6 матчей провела команда России. Это как будто команда без слабых мест.

Болельщики:

— Победит Русь.

— Верю в нашу победу.

— Счет будет равный. Но победа будет одна — общая.

— Приехал специально на этот матч. Желаю удачи и России, и Беларуси.