Приключения китайцев в Беларуси: телеканал СТВ организовал экскурсию гостям из Поднебесной

А теперь – ответный ход! Китайцы считают, что лучший отдых… в Беларуси. И Купалинку знают, оказывается, без нашей провокации. Илона Волынец удивлялась тому, как удивляются нашей стране гости из Поднебесной.

Это все впереди. А пока наши гости из Поднебесной даже не догадываются, какими могут быть их белорусские приключения. Ван Дзя и Ли Шень просят называть их Надей и Лешей. С первых минут общения удивляет отличный русский. Оба – опытные переводчики.

Ван Дзя:

Очень красивая страна, настоящая природа, люди очень гостеприимные и добрые.

Мы решили дополнить привычный ассоциативный ряд и показать Синеокую нашим китайским друзьям с самых неожиданных сторон.

Выезжая из Минска, заглядываем в старейшую здравницу Беларуси. Санаторий находится в живописном месте на берегу Минского моря.

Специалист здравницы:

Это витаминный сбор, разработанный Академией наук Беларуси. Основу составляет шиповник.

Ван Дзя:

Это точно не похоже на наш чай.

Еще с древних времен в Китае также знакомы с грязелечением. Но Надю и Лешу интересует белорусская специфика.

Ли Шень:

Очень тепло и прикольно.

А вот с белорусской культурой Ван Дзя и Ли Шень частично знакомы. Были в Брестской крепости, Несвижском и Мирском замках. Мы решили предложить китайским гостям небольшое путешествие во времени и заглянули в шляхетскую усадьбу 18 века.

Когда-то эти земли принадлежали королю Польши и Великому князю Литовскому Стефану Баторию. Позже ими владели князья Вишневецкие и Радзивиллы.

Ван Дзя:

Я чувствую, что здесь жили императоры.

Экскурсовод:

Не, на гэтых землях жыла шляхта.

Ван Дзя и Ли Шень еще долго рассуждали, с каким же китайским сословием можно сравнить белорусскую шляхту.

Илона Волынец, корреспондент:

Одной из традиционных шляхетских забав была игра «Чарка на лязе». Так мужчины соревновались в искусстве владения саблей. (Кстати, не только мужчины, но и женщины). Выпивать рюмку нужно было, держа саблю одной рукой.

Пока Надя изучала богатую коллекцию гобеленов и картин, Леша, вооружившись саблей, примерял роль отважного воина.

Умело элитное белорусское сословие и отдыхать. Как, узнали и наши герои.

Илона Волынец, корреспондент:

Ойра-ойра – известный средневековый танец. Надя и Леша, у вас там получается?

Ван Дзя:

Да, все хорошо!

Илона Волынец, корреспондент:

Ребята, а вы видели когда-нибудь Беларусь с высоты птичьего полета? (Нет!) Прямо сейчас у вас есть такая возможность!

Ли Шень:

Волшебно!

Ван Дзя:

Супер!

Но на этом белорусские приключения наших героев не закончились. Мы напросились в гости в одну из агроусадеб Воложинского района. Ее хозяин – потомственный пчеловод.

Василий Алексеевич показывает стеклянный улей. Так можно увидеть весь процесс строительства пчелиных сот.

Ли Шень:

Я думаю, у вас мед чище, чем у нас. Потому что у вас природа чище.

Как выяснится позже, китайцев впечатлят и другие атрибуты сельской жизни. Колодец и вовсе стал настоящей экзотикой…

Ван Дзя и Ли Шень принялись мыть сорванный огурец, тут же по-братски его разделили и не скупились на комплименты хозяину.

Ван Дзя:

Вкуснее, чем в супермаркете купили! Сладкий, очень вкусно!

Но то самое райское наслаждение было еще впереди. Свежий мед в сотах китайцы уплетали за обе щеки.

Ван Дзя:

Самый вкусный мед!

Удивить гастрономическими изысками наших китайских друзей оказалось непросто. Ван Дзя и Ли Шень уже давно распробовали белорусскую кухню. Но все же нашлось блюдо, о котором они не слышали.

Ван Дзя:

Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, что такое картофан?

Картофан в столичных меню появился недавно. Это так называемый драникбургер. Причем в разных исполнениях: с беконом, сырным соусом и даже семгой. Только в отличие от своего американского сородича, белорусский фастфуд натуральный и полезный.

Ли Шень:

Пальчики оближешь!

Как оказалось, наши гости из Поднебесной отлично знакомы не только с белорусской кухней, но и фольклором.

Ван Дзя и Ли Шень еще долго делились впечатлениями и пересматривали фото. И искренне признавались, что заново влюбились в Беларусь.

Ван Дзя и Ли Шень:

Белорусы, мы вас любим!!!