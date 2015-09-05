Приключения китайцев в Беларуси: телеканал СТВ организовал экскурсию гостям из Поднебесной

А теперь – ответный ход! Китайцы считают, что лучший отдых… в Беларуси. И Купалинку знают, оказывается, без нашей провокации. Илона Волынец удивлялась тому, как удивляются нашей стране гости из Поднебесной.
Это все впереди. А пока наши гости из Поднебесной даже не догадываются, какими могут быть их белорусские приключения. Ван Дзя и Ли Шень просят называть их Надей и Лешей. С первых минут общения удивляет отличный русский. Оба – опытные переводчики.
Ван Дзя:
Очень красивая страна, настоящая природа, люди очень гостеприимные и добрые.
Мы решили дополнить привычный ассоциативный ряд и показать Синеокую нашим китайским друзьям с самых неожиданных сторон.
Выезжая из Минска, заглядываем в старейшую здравницу Беларуси. Санаторий находится в живописном месте на берегу Минского моря.
Специалист здравницы:
Это витаминный сбор, разработанный Академией наук Беларуси. Основу составляет шиповник.
Ван Дзя:
Это точно не похоже на наш чай.
Еще с древних времен в Китае также знакомы с грязелечением. Но Надю и Лешу интересует белорусская специфика.
Ли Шень:
Очень тепло и прикольно.
А вот с белорусской культурой Ван Дзя и Ли Шень частично знакомы. Были в Брестской крепости, Несвижском и Мирском замках. Мы решили предложить китайским гостям небольшое путешествие во времени и заглянули в шляхетскую усадьбу 18 века.
Когда-то эти земли принадлежали королю Польши и Великому князю Литовскому Стефану Баторию. Позже ими владели князья Вишневецкие и Радзивиллы.
Ван Дзя:
Я чувствую, что здесь жили императоры.
Экскурсовод:
Не, на гэтых землях жыла шляхта.
Ван Дзя и Ли Шень еще долго рассуждали, с каким же китайским сословием можно сравнить белорусскую шляхту.
Илона Волынец, корреспондент:
Одной из традиционных шляхетских забав была игра «Чарка на лязе». Так мужчины соревновались в искусстве владения саблей. (Кстати, не только мужчины, но и женщины). Выпивать рюмку нужно было, держа саблю одной рукой.
Пока Надя изучала богатую коллекцию гобеленов и картин, Леша, вооружившись саблей, примерял роль отважного воина.
Умело элитное белорусское сословие и отдыхать. Как, узнали и наши герои.
Илона Волынец, корреспондент:
Ойра-ойра – известный средневековый танец. Надя и Леша, у вас там получается?
Ван Дзя:
Да, все хорошо!
Илона Волынец, корреспондент:
Ребята, а вы видели когда-нибудь Беларусь с высоты птичьего полета? (Нет!) Прямо сейчас у вас есть такая возможность!
Ли Шень:
Волшебно!
Ван Дзя:
Супер!
Но на этом белорусские приключения наших героев не закончились. Мы напросились в гости в одну из агроусадеб Воложинского района. Ее хозяин – потомственный пчеловод.
Василий Алексеевич показывает стеклянный улей. Так можно увидеть весь процесс строительства пчелиных сот.
Ли Шень:
Я думаю, у вас мед чище, чем у нас. Потому что у вас природа чище.
Как выяснится позже, китайцев впечатлят и другие атрибуты сельской жизни. Колодец и вовсе стал настоящей экзотикой…
Ван Дзя и Ли Шень принялись мыть сорванный огурец, тут же по-братски его разделили и не скупились на комплименты хозяину.
Ван Дзя:
Вкуснее, чем в супермаркете купили! Сладкий, очень вкусно!
Но то самое райское наслаждение было еще впереди. Свежий мед в сотах китайцы уплетали за обе щеки.
Ван Дзя:
Самый вкусный мед!
Удивить гастрономическими изысками наших китайских друзей оказалось непросто. Ван Дзя и Ли Шень уже давно распробовали белорусскую кухню. Но все же нашлось блюдо, о котором они не слышали.
Ван Дзя:
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, что такое картофан?
Картофан в столичных меню появился недавно. Это так называемый драникбургер. Причем в разных исполнениях: с беконом, сырным соусом и даже семгой. Только в отличие от своего американского сородича, белорусский фастфуд натуральный и полезный.
Ли Шень:
Пальчики оближешь!
Как оказалось, наши гости из Поднебесной отлично знакомы не только с белорусской кухней, но и фольклором.
Ван Дзя и Ли Шень еще долго делились впечатлениями и пересматривали фото. И искренне признавались, что заново влюбились в Беларусь.
Ван Дзя и Ли Шень:
Белорусы, мы вас любим!!!