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Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в Беларуси и Латвии

19 мая 2017 13:31
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Новости Беларуси. Хорошая новость 19 мая пришла из немецкого Кельна. Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Решение принято на конгрессе Международной федерации. Конкуренцию Минску и Риге составляла Финляндия. Голоса разделились: 55 против 52.

Мировое первенство, как планируется, пройдет с 7 по 23 мая. Ожидается, что финал и полуфинальные матчи пройдут в Минске.

На правах хозяев турнира Беларусь и Латвия выступят ни впервые. Балтийское государство принимало чемпионат в 2006 году. В нашей стране он прошел в 2014 году и был признан одним из лучших за всю историю проведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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