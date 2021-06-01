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Болельщики в недоумении. Какие цены установили на билеты на ЧМ по хоккею в Латвии?

01 июня 2021 11:03
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Болельщикам в Латвии все же разрешили посетить чемпионат мира по хоккею. Однако цены на билеты вызывают у многих зрителей недоумение и даже повергают в ужас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики в недоумении. Какие цены установили на билеты на ЧМ по хоккею в Латвии?-1

Попасть на последние матчи группового этапа можно за 110 евро, а чтобы увидеть вживую финальный поединок, необходимо заплатить и вовсе 340 евро. К слову, это в пять раз дороже финала Лиги чемпионов.

Напомним, игры чемпионата мира по хоккею должны были пройти и в Минске, но спорт смешали с политикой и турнир перенесли в Ригу.

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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