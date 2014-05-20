Чемпионат мира по хоккею в Минске. Вратарь сборной Беларуси Виталий Коваль был заменен после столкновения с Евгением Малкиным

Новости Беларуси. 20 мая на льду «Минск-Арены» встречались сборные Беларуси и России. В стартовом составе дружины Глена Хэнлона на площадку вышел голкипер Виталий Коваль.

Благодаря его усилиям сборная России в первом периоде не смогла отличиться. Во второй же трети матча Виталий пропустил две шайбы. Однако на 37-й минуте был вынужден отправиться в раздевалку.

В одной из атак нападающий российской команды Евгений Малкин неумышленно врезался в белорусского голкипера и нанес ему повреждение. При помощи медперсонала Виталий Коваль покинул лед.

Вместо первого номера белорусской дружины в игру вступил Кевин Лаланд, сообщает корреспондент ctv.by.