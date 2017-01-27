Чем питаются минчане и где покупают продукты: статистика

Новости Беларуси. Жители столицы отдают предпочтение продовольственным товарам отечественного производства. Их в покупательской корзине 76,5%. Такие данные озвучили в Главном статистическом управлении Минска. Также подсчитали, что большую часть всех покупок минчане совершают в магазинах. Это 83% от общего числа.

Наибольшим спросом среди отечественных товаров пользуются яйца, мясо и мясные продукты, сливочное масло.