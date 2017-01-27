Чем питаются минчане и где покупают продукты: статистика
Новости Беларуси. Жители столицы отдают предпочтение продовольственным товарам отечественного производства. Их в покупательской корзине 76,5%. Такие данные озвучили в Главном статистическом управлении Минска. Также подсчитали, что большую часть всех покупок минчане совершают в магазинах. Это 83% от общего числа.
Наибольшим спросом среди отечественных товаров пользуются яйца, мясо и мясные продукты, сливочное масло.
Их покупает 100% потребителей. Высока также доля продажи белорусской муки, сыра, минеральной воды, мучных кондитерских изделий и овощей.
Что касается импортных товаров, то чаще всего минчане покупают фрукты.
В потребительской корзине жителей столицы также высока доля растительного масла, рыбы, ракообразных и моллюсков из других стран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.