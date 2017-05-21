Споуксмен, тренер и отельер – о проведении от ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси

Новости Беларуси. На неделе стало известно, что Минск снова примет чемпионат мира по хоккею! Право на совместное проведение в 2021 году соревнований получили Беларусь и Латвия. Чемпионат, состоявшийся в 2014-м в Минске, был признан одним из лучших за всю историю. Новые спортивные баталии, как планируется, пройдут с 7 по 23 мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь и Латвия против Финляндии. Минск и Рига против Тампере и Хельсинки. 55:52. Не хоккейный счет. Но какая важная хоккейная победа.

Дело было в Кельне. Голосование в два тура. И решение принято. Пока во Франции продолжаются хоккейные баталии, национальные сборные определяют очередного чемпиона, на конгрессе Международной федерации Беларусь и Рига на двоих одержали одну победу. Вместе примем турнир в 2021 году. Причем полуфинальные матчи, а затем и медальные поединки состоятся в белорусской столице. То есть «Минск-Арена» снова станет главной площадкой чемпионата мира.

Болельщики новость ждали. Надеялись, предвкушали, в победу верили. И кроме причин субъективных, видят и объективные, почему именно наша заявка должна была выиграть. Болельщицкий стаж большой, есть с чем сравнивать. Побывали и на турнире в Париже.

Татьяна Благовещенская:

Вообще сравнения никого не может быть, потому что у нас это был праздник с большой буквы.

Маргарита Кушнир:

А там это обыденность. Никаких афиш, никаких болельщиков. Париж, ходят толпы туристов. Болельщики были в радиусе ста метров вокруг арены и все.

У нас, говорят, в 2014-м был драйв. Драйв возвращается. И скучно, фанаты обещают, не будет. Юрий – споуксмен. Он заводит фан-сектор на трибуне.

Юрий Цишкевич:

Это «Минск-Арена», если не ошибаюсь один из первых матчей. Это первый домашний чемпионат. Пришлось подумать, что будет кричать арена. Самая главная и специальная кричалка – «Бе-ла-русь», потому что это чаша арены поддерживает. Чтобы это было массово и соперник чувствовал своей кожей все 15 тысяч, которые присутствуют на арене.

Разумеется, заряжал и трибуны «Минск-Арены» в 2014-м.

Юрий Цишкевич:

Если позволит «Минск-Арена», то будет перформанс. Те же финны – любители делать перформанс, переодеться в коров, еще какие-то костюмы. Любят провести чемпионат мира с огоньком. Будем думать, впереди 4 года.

Время подготовиться есть, и доказать Суоми, что выиграла наша заявка не зря, и перформанс можем устроить, не хуже финского. Готовиться особо к этому турниру будет, разумеется, и сборная. Да, специалисты, кончено, скептически усмехнуться. Неолимпийский год – это значит приедут сильнейшие. Подтянуться НХЛовцы. Болельщики рады – это поднимет престиж турнира, это возможность увидеть сильнейших звезд. Но хоккеистам-то против этих звезд выходить на лед. Михаил Захаров уверен: главное звено подготовки – детский и молодежный хоккей.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Молодежный и юношеский хоккей – это 18-20 лет. Надо обыгрывать в этом возрасте элитные команды. Тогда можно сказать, что мы идем хорошо. То, что мы не вылетим, это однозначно, а как выступим, в 2021 году узнаем.

Отельеры новости обрадовались не меньше, чем хоккейные фанаты. Чемпионат мира 2014 года дал невероятный импульс развитию отрасли. В преддверие турнира, да и после него, в столицу стали приходить мировые гостиничные бренды.

Маргарита Денисова, учредитель клуба отельеров и рестораторов Беларуси:

Когда чемпионат состоялся и мировая общественность дала высокую оценку, мы стали понимать, что рынок есть, он развивается, что нас признает международное сообщество. 2014 год – это был кредит доверия, сегодня он подтвержден еще одним мировым признанием. Мы безопасная страна, в которой есть прекрасная инфраструктура. Это будет рывок очередной.

Очередной чемпионат мира Беларусь готова принимать хоть завтра. Гостиницы, арены. Опыт. Все это уже есть.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Площадка возле Дворца спорта. В 2014-м стала одним из излюбленных мест отдыха хоккейных фанатов. Вообще за весь турнир трибуны, фан-зоны посетили более 640 тысяч человек. Минский чемпионат мира стал самым посещаемым за всю историю проведения мировых форумов, побив рекорд Праги 2004-го. При чем сразу почти на 100 тысяч человек.

Латвии тоже не впервой принимать чемпионат мира. Страны обещали решить вопрос и с транспортными коридорами, и с визами. Никаких границ. «Страсть. Без границ» – это, кстати, слоган белорусско-латвийского турнира. Так что впору сообща замахнуться на новый рекорд.