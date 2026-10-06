Новости по тегу #Александр Овечкин

41-летний капитан и нападающий ХК «Вашингтон» сообщил, что сезон 2026-2027 станет для него последний в NHL.
«Александру Григорьевичу от Ови! Всех благ», – подписал джерси Овечкин и оставил автограф.
Клуб благодарит мэра за оказанную помощь и содействие в организации общегородского праздника «День Александра Овечкина».
Гражданин Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Это какое-то нечеловеческое абсолютно сочетание физических данных, волевых данных, спортивной подготовки. Человек в 39 лет способен на такие спортивные подвиги!
Русский хоккеист забил 895-й гол на американском льду. В НХЛ он превзошел достижения Гретцки.
Путин подчеркнул значимость успехов Овечкина для отечественного хоккея и пожелав ему здоровья и новых побед.
Минувшей ночью «Вашингтон» уступил «Каролине» – 1:5.
Овечкин забил 889-й гол в матче Национальной хоккейной лиги.
Хоккеист Овечкин забросил 133-ю победную шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ.
Вратарь «Молний» Василевский отразил 27 из 32 бросков, но Линдгрен из «Кэпиталз» загнал шайбу в собственные ворота, оформив хет-трик для Пойнта.
Александру Овечкину осталось еще 28 шайб до рекорда Уэйна Гретцки
Два гола Овечкина дали возможность «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» в матче НХЛ.
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