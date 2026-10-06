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Новости по тегу #Александр Овечкин

Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ
06 октября 2026 07:29

Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ

Овечкин подарил Лукашенко джерси с личным автографом и пожеланием
06 мая 2025 09:27

Овечкин подарил Лукашенко джерси с личным автографом и пожеланием

В Вашингтоне 11 апреля объявили днём Александра Овечкина
16 апреля 2025 09:07

В Вашингтоне 11 апреля объявили днём Александра Овечкина

Пучков о рекорде Овечкина: те, кто выступает против, значит, вы вместе с украинскими нацистами
10 апреля 2025 18:26

Пучков о рекорде Овечкина: те, кто выступает против, значит, вы вместе с украинскими нацистами

«От души его поздравляю». Лукашенко прокомментировал рекорд Овечкина в НХЛ
08 апреля 2025 16:51

«От души его поздравляю». Лукашенко прокомментировал рекорд Овечкина в НХЛ

Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
07 апреля 2025 12:47

Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

Овечкину осталось 2 гола, чтобы повторить достижение Гретцки
03 апреля 2025 11:22

Овечкину осталось 2 гола, чтобы повторить достижение Гретцки

Овечкин забил 889-й гол с паса Протаса и стал ещё ближе к рекорду Гретцки
26 марта 2025 09:38

Овечкин забил 889-й гол с паса Протаса и стал ещё ближе к рекорду Гретцки

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки
05 января 2025 11:08

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки

Гол и пас Протаса помогли. «Вашингтон» обыграл «Тампу» в НХЛ
28 ноября 2024 11:24

Гол и пас Протаса помогли. «Вашингтон» обыграл «Тампу» в НХЛ

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Вегас» в НХЛ
18 ноября 2024 09:27

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Вегас» в НХЛ

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» со счётом 8:1
10 ноября 2024 09:28

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» со счётом 8:1