Валентино Росси обещает завершить карьеру в Moto GP в команде «Yamaha»

9-кратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси заявил, что намерен завершить карьеру в команде «Yamaha».

36-летнему итальянцу не удалось подняться на пьедестал почета в Гран-при Валенсии-2015. Его опередил напарник Хорхе Лоренцо, завоевавший свой третий мировой титул в MotoGP.

Валентино Росси, мотогонщик:

Мне хотелось бы участвовать в гонках и после 2016 года. В любом случае, я завершу свою карьеру в команде «Yamaha». Я постараюсь оставаться в форме и выступить на уровне двух последних сезонов. Время покажет, смогу ли я побороться за титул.

Спортсмен также потребовал от Лоренцо уважения в свой адрес. Ни для кого не секрет, что отношения между двумя сильнейшими соперниками отличаются некоторой натянутостью.

Валентино Росси, мотогонщик:

Я всегда с уважением относился к Хорхе Лоренцо. Однако он уважал меня чуть меньше. Что ж, будем надеяться, что в этом сезоне Хорхе станет относиться ко мне лучше.

Лоренцо финишировал первым на Гран-при Валенсии и тем самым на пять очков опередил Росси, который был вынужден стартовать с последнего места. Такой штраф он получил за столкновение с Марком Маркесом (Испания) в заезде в Малайзии.

Для победы в чемпионате «Доктору» Росси необходимо было финишировать не ниже второго места в Валенсии. Однако он пришел четвертым. В последний раз итальянец завоевал чемпионский титул в 2009 году.

Хорхе Лоренцо, мотогонщик:

Надеюсь, что следующий сезон будет таким же успешным, как и последний, в том смысле, что наши соперники окажутся позади. Мне бы хотелось выиграть еще раз. Но если у меня не получится, пусть победителем станет Росси.

Moto GP-2016 откроется ночной гонкой Гран-при Катара в Лозайле 20 марта.