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Чемпионат мира по хоккею в Минске. Матч Россия – Беларусь установил новый рекорд посещаемости турнира – 14 679 зрителей

20 мая 2014 19:04
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Новости Беларуси. В рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею-2014 на льду «Минск-Арены» отношения выясняли сборные Беларуси и России. Учитывая количество болельщиков, приехавших из России, а также интерес к матчу со стороны белорусов, на поединке ожидался аншлаг.

«Минск-Арена» установила очередной рекорд посещаемости чемпионата мира по хоккею-2014. Отныне он равен 14 679 зрителям.

Предыдущий рекорд также был установлен на матче с участием сборной Беларуси. 19 мая за поединком между белорусами и латышами с трибун наблюдали 14 531 человек.

Отметим, что «Минск-Арена» вмещает 15 086 зрителей.

# Чемпионат мира по хоккею # Россия

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