Команда США досрочно вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею в Латвии

Близится к концу групповой этап чемпионата мира по хоккею в Латвии. Завершены две встречи игровой программы 31 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оба поединка выдались довольно нерезультативными. Сборная США всухую обыграла команду Германии – 2:0, благодаря чему обеспечила себе выход в четвертьфинал за матч до окончания группового турнира. Чехия в серии послематчевых бросков дожала Данию – 2:1, набрала 10 очков и поднялась на четвертое место в группе A. А вот датчане борьбу на турнире уже завершили.