Команда США досрочно вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею в Латвии

Близится к концу групповой этап чемпионата мира по хоккею в Латвии. Завершены две встречи игровой программы 31 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Близится к концу групповой этап чемпионата мира по хоккею в Латвии. Завершены две встречи игровой программы 31 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Оба поединка выдались довольно нерезультативными. Сборная США всухую обыграла команду Германии – 2:0, благодаря чему обеспечила себе выход в четвертьфинал за матч до окончания группового турнира. Чехия в серии послематчевых бросков дожала Данию – 2:1, набрала 10 очков и поднялась на четвертое место в группе A. А вот датчане борьбу на турнире уже завершили.
Также 31 мая Казахстан играет с Норвегией. При победе в основное время казахстанцы впервые в истории выйдут в нокаут-раунд. Россияне сыграют со шведами. В случае поражения скандинавы останутся без плей-офф.