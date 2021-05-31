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Команда США досрочно вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею в Латвии

31 мая 2021 19:05
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Близится к концу групповой этап чемпионата мира по хоккею в Латвии. Завершены две встречи игровой программы 31 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда США досрочно вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею в Латвии-1

Оба поединка выдались довольно нерезультативными. Сборная США всухую обыграла команду Германии – 2:0, благодаря чему обеспечила себе выход в четвертьфинал за матч до окончания группового турнира. Чехия в серии послематчевых бросков дожала Данию – 2:1, набрала 10 очков и поднялась на четвертое место в группе A. А вот датчане борьбу на турнире уже завершили.

Команда США досрочно вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею в Латвии-4

Также 31 мая Казахстан играет с Норвегией. При победе в основное время казахстанцы впервые в истории выйдут в нокаут-раунд. Россияне сыграют со шведами. В случае поражения скандинавы останутся без плей-офф.

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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