Денежная мотивация для спортсмена на первом месте? Вот что отвечают олимпийские чемпионы 

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу « По существу » соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Алена Сырова, СТВ:

У меня к вам вопрос по поводу мотивации. Можно считать, что кого-то мотивирует критика со стороны главы государства, кого-то – тренеры. Есть и финансовая сторона вопроса, есть и поощрения. Как вы считаете, должна ли финансовая сторона вопроса быть основополагающей? И стоит ли это педалировать?

Александр Масейков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Олимпийских игр 1992 года в Барселоне:

Нет, педалировать ее не стоит. Наши спортсмены не обижены, они все достойно получают серьезное вознаграждение из года в год на Олимпийских играх. Не буду говорить высокомерные слова, но спортсмены – люди суеверные, и они о деньгах не думают никогда. Им нужен прежде всего результат. Если ты начнешь думать – заранее бороться, грести – ты сгоришь. Он знает, что государство его не обидит, он будет иметь хороший социальный статус и после Олимпиады, и в дальнейшем в жизни. Его всегда будут уважать, к его мнению всегда будут прислушиваться, и у него есть различного рода перспективы, и народ его никогда не забудет. Поэтому когда выходишь на старт – это не громкие слова – ты думаешь прежде всего о результате.

Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:

А молодежь сейчас немножко другая. Они спрашивают: «Антонина Владимировна, а что вы от этого имеете? Вы олимпийская чемпионка». Во-первых, я горда, что я стала олимпийской чемпионкой, во-вторых, это почет и уважение на всю жизнь. А что касается денег – вы сейчас получаете больше нас заработные платы, простите.