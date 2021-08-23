Денежная мотивация для спортсмена на первом месте? Вот что отвечают олимпийские чемпионы
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Алена Сырова, СТВ:
У меня к вам вопрос по поводу мотивации. Можно считать, что кого-то мотивирует критика со стороны главы государства, кого-то – тренеры. Есть и финансовая сторона вопроса, есть и поощрения. Как вы считаете, должна ли финансовая сторона вопроса быть основополагающей? И стоит ли это педалировать?
Александр Масейков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Олимпийских игр 1992 года в Барселоне:
Нет, педалировать ее не стоит. Наши спортсмены не обижены, они все достойно получают серьезное вознаграждение из года в год на Олимпийских играх. Не буду говорить высокомерные слова, но спортсмены – люди суеверные, и они о деньгах не думают никогда. Им нужен прежде всего результат. Если ты начнешь думать – заранее бороться, грести – ты сгоришь. Он знает, что государство его не обидит, он будет иметь хороший социальный статус и после Олимпиады, и в дальнейшем в жизни. Его всегда будут уважать, к его мнению всегда будут прислушиваться, и у него есть различного рода перспективы, и народ его никогда не забудет. Поэтому когда выходишь на старт – это не громкие слова – ты думаешь прежде всего о результате.
Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:
А молодежь сейчас немножко другая. Они спрашивают: «Антонина Владимировна, а что вы от этого имеете? Вы олимпийская чемпионка». Во-первых, я горда, что я стала олимпийской чемпионкой, во-вторых, это почет и уважение на всю жизнь. А что касается денег – вы сейчас получаете больше нас заработные платы, простите.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Максим, то же самое?
Максим Недосеков, бронзовый призер по прыжкам в высоту Олимпийских игр 2021 года в Токио:
Я могу поддержать слова, которые сказала Антонина. Конечно же, это вписывается в историю. Это уже основная история и, конечно, какая-то материальная поддержка для спортсмена. Для меня, как я строю свою семью, это тоже очень важно.
Кирилл Казаков:
Это приободряет, когда выходишь на старт? Ты понимаешь, что тебя государство поддерживает?
Максим Недосеков:
Конечно, когда выходишь конкретно на старт, не думаешь о материальном, только о родственниках, поддержке.
Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира 2011 года, двукратный серебряный призер II Европейских игр, участница Олимпийских игр в Токио:
Это самая главная мотивация, наши болельщики, наш народ. Наш Президент вкладывает в спорт, и мы должны ответить результатом. И это основная мотивация.
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