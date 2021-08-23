«Появилась Домрачева, биатлонисты стали популярны». Моисевич о том, как знаменитые спортсмены влияют на молодёжь

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: У нас команда по легкой атлетике есть? Говорят, что после Токио все развалилось.

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу « По существу » соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:

Да нас много уже разваливали раз.

Кирилл Казаков:

Да, но мы как птица феникс возрождаемся.

Юрий Моисевич:

Дело в том, что «команда» – это очень важное слово, потому что, как говорят, одна тростиночка сломается легко, а пучок сломать сложно. Все эти перипетии, с учетом прошлого года, конечно, сказывались, но здоровое ядро спортсменов осталось. И фактически все наши топовые спортсмены, если даже кто-то и был подвержен чему, то они правильно поняли – надо все-таки держаться того, что нас объединяет, что прежде всего надо показывать себя на дорожке, в секторе. А потом уже закончат карьеру, будут заниматься политикой.

Кирилл Казаков:

Ребят, которые хотят заниматься легкой атлетикой, меньше не становится?

Юрий Моисевич:

Меньше не становится даже по статистике. В принципе, может быть, за счет того, что чуть-чуть сельское население уменьшается.

Алена Сырова, СТВ:

То есть у нас в основном спортсмены – это не горожане?

Юрий Моисевич:

Раньше как-то больше было из сельской местности, потому что, наверное, все-таки сеть общеобразовательных школ была шире. Сейчас урбанизация, все как-то больше в городах оседают. Но, в принципе, правильно вы сказали, я помню, когда сталкивался. В теннисе у нас были успехи в Кубке Дэвиса – как сразу вал пошел детей туда.