«Скорее всего, это американский телебизнес». Существует ли толерантность на Олимпийских играх?

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У меня от просмотра Олимпиады остался один осадок. Максим, вопрос человеку, который там был. Эта история с новозеландской штангисткой, когда мужчина стал женщиной, когда мужчины, которые не получают наград в своем виде спорта, меняют пол. Эта вся либеральная история о толерантности, она вообще присутствует? Как отношение к спортсмену? Или как бы: «Окей, хорошо».

Максим Недосеков, бронзовый призер по прыжкам в высоту Олимпийских игр 2021 года в Токио:

Не знаю, тут же каждый рассуждает по-своему. Я категорично к этому отношусь. Кирилл Казаков:

Ну тебе, например, не удалось в мужском соревновании получить медаль, ты пошел, стал женщиной – там вроде как полегче, и вдруг нормально – золото. Максим Недосеков:

Не знаю, лучше быть, наверное, последним, чем заниматься такими делами. Алена Сырова, СТВ:

То есть для нас эта тема неактуальна? Максим Недосеков:

Вообще нет.

Кирилл Казаков:

Андрей, откуда вообще это взялось? Куда ведут Олимпиаду? Спорт вне политики, вне чего? Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:

Чистое тело должно быть, каким ты родился, таким ты и должен быть. Кирилл Казаков:

Андрей же начал говорить, что, скорее всего, это американский телебизнес. Андрей Лазуткин, политолог:

Да, вы правильно говорите, нужны некие символические жесты. Пусть это будет один спортсмен, но мы его покажем на весь мир – вот, такой прецедент есть. Конечно, есть определенные рекомендации или просьбы, которые американцы выдвигают Международному олимпийскому комитету. У них такая повестка, они ее продвигают. Сегодня они за это платят, какие завтра у США будут проблемы внутренние – может, они платить за это не смогут. Не надо бежать за этим ветром. Дело не в том, что вы в женщину превратились или в мужчину, задача проявлять некую выдержку, то, что мы делали, в принципе, весь год. Кирилл Казаков:

Заветы Пьера де Кубертена полностью исчезли.