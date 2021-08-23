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«Скорее всего, это американский телебизнес». Существует ли толерантность на Олимпийских играх?

23 августа 2021 17:36
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Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У меня от просмотра Олимпиады остался один осадок. Максим, вопрос человеку, который там был. Эта история с новозеландской штангисткой, когда мужчина стал женщиной, когда мужчины, которые не получают наград в своем виде спорта, меняют пол. Эта вся либеральная история о толерантности, она вообще присутствует? Как отношение к спортсмену? Или как бы: «Окей, хорошо».

«Скорее всего, это американский телебизнес». Существует ли толерантность на Олимпийских играх?-1

Максим Недосеков, бронзовый призер по прыжкам в высоту Олимпийских игр 2021 года в Токио:
Не знаю, тут же каждый рассуждает по-своему. Я категорично к этому отношусь.

Кирилл Казаков:
Ну тебе, например, не удалось в мужском соревновании получить медаль, ты пошел, стал женщиной – там вроде как полегче, и вдруг нормально – золото.

Максим Недосеков:
Не знаю, лучше быть, наверное, последним, чем заниматься такими делами.

Алена Сырова, СТВ:
То есть для нас эта тема неактуальна?

Максим Недосеков:
Вообще нет.

«Скорее всего, это американский телебизнес». Существует ли толерантность на Олимпийских играх?-4

Кирилл Казаков:
Андрей, откуда вообще это взялось? Куда ведут Олимпиаду? Спорт вне политики, вне чего?

Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:
Чистое тело должно быть, каким ты родился, таким ты и должен быть.

Кирилл Казаков:
Андрей же начал говорить, что, скорее всего, это американский телебизнес.

Андрей Лазуткин, политолог:
Да, вы правильно говорите, нужны некие символические жесты. Пусть это будет один спортсмен, но мы его покажем на весь мир – вот, такой прецедент есть. Конечно, есть определенные рекомендации или просьбы, которые американцы выдвигают Международному олимпийскому комитету. У них такая повестка, они ее продвигают. Сегодня они за это платят, какие завтра у США будут проблемы внутренние – может, они платить за это не смогут. Не надо бежать за этим ветром. Дело не в том, что вы в женщину превратились или в мужчину, задача проявлять некую выдержку, то, что мы делали, в принципе, весь год.

Кирилл Казаков:
Заветы Пьера де Кубертена полностью исчезли.

«Скорее всего, это американский телебизнес». Существует ли толерантность на Олимпийских играх?-7

Андрей Лазуткин:
Спортсменов мы ценим не за то, что они прыгают до определенной высоты. Это воля, это характер, это длинный путь, который они проходят. Это не какая-то лотерея, пришел и выиграл миллион долларов – ничего подобного. И, безусловно, такой человек будет для нас являться какой-то моделью, иконой и прочее. Это правильно.

Александр Григоров, экс-министр спорта и туризма Беларуси, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР:
Здесь многое зависит и от Международного олимпийского комитета. Олимпийские игры, есть Паралимпийские игры, кто в них участвует, мы понимаем.

Кирилл Казаков:
А это какие Олимпийские игры?

Александр Григоров:
Пусть будет третье течение. Пусть они соревнуются между собой и пропагандируют тот или иной образ жизни.

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# Олимпиада 2020 # Кирилл Казаков # Максим Недосеков # Алена Сырова # Антонина Кошель # Андрей Лазуткин # Александр Григоров # Пьер де Кубертен # Фотофакт

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