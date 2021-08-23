Из-за чего боялись не попасть на Игры и какая атмосфера была в команде? Ванесса Колодинская об Олимпиаде

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Алена Сырова, СТВ:

К вопросу об изоляции. Ванесса, во-первых, мы еще раз, пользуясь возможностью, поздравляем вас с бронзовой медалью. Для нас она золотая. Мы за вас болели всей редакцией, переживали. Действительно ли вы изолировали свои мысли от всего, помимо Олимпийских игр? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скандальная Олимпиада была. Либо это медиа сейчас так разрослись, либо она действительно скандальная. Алена Сырова:

И как отразилось то, что ее ждали на год больше?