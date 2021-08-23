Из-за чего боялись не попасть на Игры и какая атмосфера была в команде? Ванесса Колодинская об Олимпиаде
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Алена Сырова, СТВ:
К вопросу об изоляции. Ванесса, во-первых, мы еще раз, пользуясь возможностью, поздравляем вас с бронзовой медалью. Для нас она золотая. Мы за вас болели всей редакцией, переживали. Действительно ли вы изолировали свои мысли от всего, помимо Олимпийских игр?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Скандальная Олимпиада была. Либо это медиа сейчас так разрослись, либо она действительно скандальная.
Алена Сырова:
И как отразилось то, что ее ждали на год больше?
Ванесса Колодинская, бронзовый призер по вольной борьбе Олимпийских игр 2021 года в Токио:
Я больше склоняюсь к мнению, что профессионал, спортсмен идет к своей цели. Чаще всего эта цель поставлена даже в детстве, и ты должен быть максимально сосредоточен. Я постаралась в своей подготовке тоже максимально изолироваться. Конечно, было очень много тревоги, хоть бы туда доехать в связи с COVID-19. Это продолжалось, до последнего были вопросы о возможности отмены Олимпиады, но мы все были готовы. Спортсмены, тренерский состав, все готовились целенаправленно к тому, что она будет, создали план заранее, придерживались максимально, и это дало результат.
Кирилл Казаков:
Какая атмосфера в команде была? Это действительно команда-команда или каждый сам за себя? Реально интересно, как себя чувствовала и вела белорусская команда. Я понимаю, что там были журналисты, которые вас окучивали по полной катушке, пытаясь получить интервью, были и другие журналисты, и врачи, и менеджеры.
Алена Сырова:
Вы все готовитесь отдельно, а когда выезжаете, условно, в поля, друг у друга есть только вы, у вас один флаг и одна страна. Чувство единства есть или по факту каждый отвечает только за свой результат?
Ванесса Колодинская:
Чувство единства присутствует. Правда, я была там очень мало времени, и особенно в самом конце мы так подстраивали подготовку, чтобы приехать уже непосредственно пред своими стартами. Получилось, что я застала совсем маленький промежуток времени.
Кирилл Казаков:
Все сразу спрашивают: акклиматизация? Люди же в этом плане дилетанты.
Ванесса Колодинская:
Слава богу, акклиматизация прошла хорошо. Чувство единства есть. То же самое было и на Европейских играх – чувство того, что ты совместно своей страной против других стран. Это все присутствует на самом деле.
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