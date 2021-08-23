«Если сложить все медали стран Советского Союза, то вообще неплохо». Семь медалей на ОИ в Токио – это много или мало?
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Алена Сырова, СТВ:
Наша встреча проходит после завершения Олимпийских игр в Токио и буквально накануне открытия Паралимпиады, поэтому глобальные итоги подводить пока рано. Попытаемся подвести промежуточные. Девять медалей привезли наши спортсмены из Токио. Как вы считаете, достаточный ли это результат?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Семь медалей. Моя напарница оговорилась. Я объясню, почему. Потому что для журналистов это такая не самая правильная формула – девять в Рио, семь в Токио, и постоянно этими цифрами бравируют. А так ли это важно? Или, может, результат в другом заложен?
Александр Григоров, экс-министр спорта и туризма Беларуси, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР:
Не совсем оговорилась, поскольку если говорить по спортсменам, как раз десять человек получили медали Олимпиады. А по олимпийскому подсчету это семь.
Алена Сырова:
И все же часто приводят статистику о том, что каждый раз у нас все меньше и меньше медалей.
Кирилл Казаков:
Мы хуже стали выступать? Этот показатель – семь, девять… эта история, которая переливается из одного СМИ в другое. Оппозиционные СМИ начинают писать: меньше – значит, хуже. Мы говорим: по сравнению с другими странами, в принципе, и неплохо. Если сложить все медали стран Советского Союза, то вообще неплохо получается.
Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:
Как-то мы привыкли, что после Олимпийских игр, подводя итоги, радуемся нашим спортивным достижениям. Здесь, конечно, получилось, что семь медалей. Да, спортсмены сделали все, что могли, те, которые поехали. Ни один спортсмен не едет туда туристом, как некоторые думают из народа. Каждый хочет достичь своего и показать наилучший результат. Но, к сожалению, семь – это семь. На тех Олимпиадах было побольше, конечно. Здесь нужно сделать хороший анализ, просмотреть все еще раз, тренерскому составу подумать очень хорошо, что же получается. Всем вместе собраться и подумать, почему мы идем все хуже и хуже.
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