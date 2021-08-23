«Если сложить все медали стран Советского Союза, то вообще неплохо». Семь медалей на ОИ в Токио – это много или мало?

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Алена Сырова, СТВ:

Наша встреча проходит после завершения Олимпийских игр в Токио и буквально накануне открытия Паралимпиады, поэтому глобальные итоги подводить пока рано. Попытаемся подвести промежуточные. Девять медалей привезли наши спортсмены из Токио. Как вы считаете, достаточный ли это результат? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Семь медалей. Моя напарница оговорилась. Я объясню, почему. Потому что для журналистов это такая не самая правильная формула – девять в Рио, семь в Токио, и постоянно этими цифрами бравируют. А так ли это важно? Или, может, результат в другом заложен?