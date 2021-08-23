Главный тренер по лёгкой атлетике: «Раньше было больше стран-грандов в определённых видах спорта»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу « По существу » соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Алена Сырова, СТВ: Буквально недавно ездили с главой государства в Тихиничи, он там посещал местный ФОК. Конечно, волей-неволей затронул тему прошедшей Олимпиады. Прозвучала такая мысль со стороны главы государства, что где-то, может быть, недостаточно уделили внимания нюансам, которые связаны с адаптацией спортсменов, и это сказалось на результате. Или это не так? Вывозили куда-то ребят, чтобы они адаптировались к японскому климату?

Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:

Я думаю, здесь все были в равных условиях. Как можно рассудить провал ходоков японцев, которые были лидерами мирового сезона, и они просто не попали в призеры? Готовились дома, у них не стоял вопрос акклиматизации, лидеры. Очень много в видах легкой атлетики не прошли квалификацию, в копье мужском – олимпийский чемпион, чемпион мира. Здесь, наверное, дело в другом. Если говорить мое мнение в целом, что особенно повлияло, мне кажется, мы не учитываем тот факт, что мир развивается и развивается очень стремительно в плане того, что раньше было больше стран-грандов в определенных видах спорта. Смотрите, как даже в других, игровых видах все перемешалось. Многие специалисты, в том числе наши, советской школы, уже давно работают на другие страны. Когда кто-нибудь вспомнит медаль в Индии в легкой атлетике, олимпийский чемпион в метании копья. А кто его готовил? Уве Хон, который впервые метнул за 100 метров, переметнул стадион, немец.

Алена Сырова:

То есть в свое время произошла утечка мозгов и мы пожинаем эти плоды?