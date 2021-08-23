Главный тренер по лёгкой атлетике: «Раньше было больше стран-грандов в определённых видах спорта»
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Алена Сырова, СТВ:
Буквально недавно ездили с главой государства в Тихиничи, он там посещал местный ФОК. Конечно, волей-неволей затронул тему прошедшей Олимпиады. Прозвучала такая мысль со стороны главы государства, что где-то, может быть, недостаточно уделили внимания нюансам, которые связаны с адаптацией спортсменов, и это сказалось на результате. Или это не так? Вывозили куда-то ребят, чтобы они адаптировались к японскому климату?
Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:
Я думаю, здесь все были в равных условиях. Как можно рассудить провал ходоков японцев, которые были лидерами мирового сезона, и они просто не попали в призеры? Готовились дома, у них не стоял вопрос акклиматизации, лидеры. Очень много в видах легкой атлетики не прошли квалификацию, в копье мужском – олимпийский чемпион, чемпион мира. Здесь, наверное, дело в другом. Если говорить мое мнение в целом, что особенно повлияло, мне кажется, мы не учитываем тот факт, что мир развивается и развивается очень стремительно в плане того, что раньше было больше стран-грандов в определенных видах спорта. Смотрите, как даже в других, игровых видах все перемешалось. Многие специалисты, в том числе наши, советской школы, уже давно работают на другие страны. Когда кто-нибудь вспомнит медаль в Индии в легкой атлетике, олимпийский чемпион в метании копья. А кто его готовил? Уве Хон, который впервые метнул за 100 метров, переметнул стадион, немец.
Алена Сырова:
То есть в свое время произошла утечка мозгов и мы пожинаем эти плоды?
Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:
Конечно, уехали работать в другие страны, а в спортивной гимнастике, как ни в каком другом виде спорта, очень много талантливых наших тренеров. Да и сейчас не прекращается отток. Буквально недавно уехала работать в Азербайджан наш тренер. Удерживаем, возвращаем, но, к сожалению, остаются и помогают другим странам. И вся гимнастика, в принципе, выращена и достигла таких высот за счет бывших тренеров нашего СНГ.
Читайте также:
Из-за чего боялись не попасть на Игры и какая атмосфера была в команде? Ванесса Колодинская об Олимпиаде
Экс-министр спорта и туризма Беларуси: «Мы завоевали в целом 113 медалей, из них 21 – золотая»
Количество стран и скандалы. Олимпийская чемпионка сравнила Игры 1972 и 2021 года