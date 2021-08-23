Максим Недосеков о хейте: там не то что волна, там само море нахлынуло на меня

Алена Сырова, СТВ: Отправляя в 2021 году спортсменов на Олимпийские игры, во Дворце Независимости Президент проводил собрание и сказал, что спорт от политики уже трудно отличить. К сожалению, это наши реалии. И отчасти благодаря этому наши спортсмены должны ехать и биться не только за себя, свою семью и тренеров, но и за свою страну. Максим, в этом году вы с другим настроением ехали? Более того, вас же волна хейта нагнала за вашу позицию?

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу « По существу » соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Максим Недосеков, бронзовый призер по прыжкам в высоту Олимпийских игр 2021 года в Токио:

Конечно. Там не то что волна, там само море нахлынуло на меня. Очень было хейта много, даже по сей день этого достаточно, это никуда не ушло. Много прибавилось людей с другой стороны, то есть со стороны нашей Беларуси, которые поддерживают и поддерживали до этого. Я очень рад, что эта поддержка есть, потому что без этого было бы очень сложно выступать – без поддержки. Ехал я туда именно бороться, как вы правильно сказали, бороться за Беларусь.

Алена Сырова:

То есть этот прессинг только способствует?

Максим Недосеков:

Он, конечно же, не то чтобы способствовал, он много сил забирал. Но возьмем своих болельщиков, которые поддерживают наш народ, они поспособствовали этому результату.

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