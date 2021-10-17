«Будет ещё сложнее, чем в Токио». Что ждать от белорусских спортсменов на Играх в Пекине? Интервью с Сергеем Ковальчуком

Новости Беларуси. Обо всех тонкостях подготовки к Пекину у представителей зимних видов спорта узнали у главного функционера отрасли.
В рубрике «СпортТаймер» программы «Неделя» на СТВ министр спорта и туризма Беларуси Сергей Михайлович Ковальчук.
Новости Беларуси. Обо всех тонкостях подготовки к Пекину у представителей зимних видов спорта узнали у главного функционера отрасли.
В рубрике «СпортТаймер» программы «Неделя» на СТВ министр спорта и туризма Беларуси Сергей Михайлович Ковальчук.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Завершился наш токийский вояж. Вы дали оценку удовлетворительно с плюсом. Почему, по каким критериям шли? По количеству завоеванных медалей, по качеству исполнения или потому, что не сделали то, что могли сделать?
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Если брать в целом, 205 стран, 339 комплектов наград. Посчитайте, 339, в каждом виде по три, разделите на 205 стран.
Юлия Силипицкая:
Сплошная математика?
Сергей Ковальчук:
Математика, как по-другому?
Юлия Силипицкая:
А вы по 5-балльной системе или по 10-балльной?
Сергей Ковальчук:
По 5-бальной системе. Если разделить, то в среднем на одну страну где-то пять медалей получается. У нас семь медалей. У нас есть традиционные виды спорта, в которых система выстроена – очень хорошая система. Есть виды спорта, которые, наверное, не оправдали наши ожидания.
Юлия Силипицкая:
Что вас как человека, спортивного функционера могло удивить на Олимпийских играх и удивило ли вообще?
Сергей Ковальчук:
Приятно удивило, что есть спортсмены, которые показывают результаты, у которых есть перспективы, о которых в скором времени мы услышим.
Юлия Силипицкая:
Про наших?
Сергей Ковальчук:
Про наших. Единоборства зацепили – раз. Батут зацепил – два. Легкая атлетика в перспективе. Время надо. Правильная работа тренера очень важна, чтобы подвести к главным стартам и к определенныму возрасту, и уровню. Это очень-очень важно.
Юлия Силипицкая:
То есть вы тоже считаете, что очень большая нагрузка падает на тренера.
Сергей Ковальчук:
Тренер сегодня – основное звено в системе подготовки. И мудрость тренера, его умение правильно выстроить тренировочный процесс, подвести к главным стартам – это очень-очень важно. Это опыт, как правило, людей. Хотя, если брать, во многих видах спорта есть и молодой тренер, амбициозный приходит. Еще не обладает опытом. А у него получается. Надо еще и талант.
Юлия Силипицкая:
Плохо выступили – виновато Министерство спорта и туризма. Да причем тут оно? Все же сделали, дали.
Сергей Ковальчук:
Вы знаете, практика показывает, что не всегда условия – это основное. Иногда условия, наоборот, мешают, абсолютно верно. К сожалению, и у нас в спорте приезжаешь в детско-юношескую спортивную школу: нет базы, нет условий – у них есть результат, есть чемпионы. А в другую приезжаешь, у них есть все условия: и кабинеты, и дорожки для бега, и залы. Все есть, а результата нет.
Юлия Силипицкая:
Парадокс?
Сергей Ковальчук:
Парадокс. Если система будет правильно выстроена и мы правильно в этой системе будем работать, то результат непременно будет.
Юлия Силипицкая:
А у вас есть уже наметка, чтобы выстроить эту систему как бы новую?
Сергей Ковальчук:
Наверное, совершенствовать надо то, что имеется. Опыт предыдущий, работа всех людей отрасли, она имеет свои результаты, имеет место быть, но нужно сегодня с учетом времени, развития спорта высших достижений смотреть на те тенденции, которые сегодня в развитии спорта есть, и идти в ногу со временем.
Юлия Силипицкая:
Какие задачи стоят перед нашими олимпийцами в Пекине?
Сергей Ковальчук:
Задачи никто никогда не снимал – это показать достойный результат. Результат достойный – это завоевание медалей. У нас спортсмены и виды спорта, на которые мы традиционно рассчитываем, это тот же биатлон – ничего не поменялось.
Юлия Силипицкая:
То есть рассчитываем на медаль?
Сергей Ковальчук:
Рассчитываем. Фристайл традиционно. У нас и женская, и мужская команды очень хорошие. Есть наряду с именитыми опытными спортсменами и уже прогрессируют молодые талантливые спортсмены. Поэтому я думаю, что тоже могут заявить о себе.
Юлия Силипицкая:
Могут или должны?
Сергей Ковальчук:
Я никогда не говорю «должны», «обязаны». Это, наверное, неправильный подход. Все работают и рассчитывают на результат. Есть у нас спортсмены в конькобежном спорте, та же Марина Зуева.
Юлия Силипицкая:
Так и Головатюк уже подъехал.
Сергей Ковальчук:
Головатюк Игнат и Нифонтова. Поэтому на многих соревнованиях они показывают очень хороший результат. Опять же умение тренеров, тренерского штаба и всей команды подойти правильно к этим результатам. Олимпиада, наверное, будет посложнее, мы морально, психологически должны быть к этому готовы.
Юлия Силипицкая:
Почему вы так думаете?
Сергей Ковальчук:
Потому что Китай – страна, которая традиционно сильно организовывает мероприятия, но и в плане требовательности к дисциплине и к своим спортсменам, и тем, кто будет приезжать на Олимпийские игры, думаю, будет еще сложнее, чем в Токио.
Юлия Силипицкая:
Вы же любите хоккей, я тоже его люблю. Вы болельщик?
Сергей Ковальчук:
Болельщик с большим стажем.
Юлия Силипицкая:
Не будет нашей сборной, к сожалению.
Сергей Ковальчук:
К сожалению, да. Предпосылки к тому, что могли выступить, наверное, были. Те изменения, которые сегодня происходят в нашем хоккее, они вселяют уверенность в том, что мы, глядя на то, как это все происходит... Посмотрите, минское «Динамо» играет. Но играют, самое важное, не только те хоккеисты, которые приглашены в минское «Динамо», но и наши молодые.
Юлия Силипицкая:
Усов, молодец какой.
Сергей Ковальчук:
Посмотрите, внимание к нашим хоккеистам молодым за океаном значительно больше, чем это было раньше. Сегодня у нас тот же Протас, Колячонок там.
Юлия Силипицкая:
Шарангович.
Сергей Ковальчук:
Да. Мы должны эту работу, которую сегодня организовали, продолжить и правильно выстроить. Не надо бояться отпускать наших спортсменов. Чем больше их будет в Национальной хоккейной лиге, Континентальной хоккейной лиге, в различных клубах, тем больше возможность получить дополнительный опыт, выступая рядом с сильными соперниками, с партнерами хорошими. Приобретая этот опыт разных стилей, школ и так далее. Поэтому и сборная будет становиться сильнее, если все мы это будем организовывать и делать.
Юлия Силипицкая:
То есть вы за то, чтобы все-таки отпустить птенцов, а потом ждать их с хорошим караваем.
Сергей Ковальчук:
Абсолютно верно. То же самое и футбола касается. Подход точно такой же. Чем больше сегодня наших футболистов будет играть в топовых клубах, где-то получать дополнительные какие-то навыки, умения, тем сильнее будет становиться и футбол наш. Поэтому то, что сегодня не востребованы наши футболисты и за ними не охотятся, вот это плохо.
Юлия Силипицкая:
А как эту проблему решить?
Сергей Ковальчук:
Это надо начинать с детского спорта. Значит, где-то есть какие-то системные ошибки. Если будет какой-то хороший коллектив, хорошая работа организована всех, кто участвует, начиная с детского спорта и заканчивая взрослым спортом национальной команды. Все правильно включатся в эту работу.
Юлия Силипицкая:
И будут работать на один результат, а не будут тянуть одеяло на себя.
Сергей Ковальчук:
Будет результат.
Юлия Силипицкая:
То есть есть такое, тянут одеяло на себя?
Сергей Ковальчук:
Есть.
Юлия Силипицкая:
Жалко, человеческий больше даже фактор.
Сергей Ковальчук:
Да.
Юлия Силипицкая:
Не будет Домрачевой.
Сергей Ковальчук:
Ее опыт и то, что она показала, что в нашей стране возможен такой спортсмен, который на таком уровне может выступать и может тянуть за собой. Это показывает и то, что сегодня и Кривко может выступить, и Алимбекова, и Сола. Все могут выступить точно так же, но для этого надо пахать так, как пахала Даша Домрачева.
Юлия Силипицкая:
Фигурное катание белорусское... Нет такого – «наше белорусское фигурное катание».
Сергей Ковальчук:
Мы еще не сложили, наверное, школу свою правильную фигурного катания. Может быть, какие-то на начальном этапе были сделаны системные ошибки, может быть, у нас не было инфраструктуры, базы.
Юлия Силипицкая:
Сейчас она появилась?
Сергей Ковальчук:
Сейчас она в достаточном количестве. Сегодня опять же надо выстроить правильно систему подготовки.
Юлия Силипицкая:
А кто будет ее строить именно у фигуристов?
Сергей Ковальчук:
Мы пригласили специалистов. У нас критики много. Что мы легионеров-специалистов приглашаем.
Юлия Силипицкая:
Почему мы их приглашаем?
Сергей Ковальчук:
20-25 лет мы развивали фигурное катание. Мы какого-то результата добились?
Юлия Силипицкая:
Нулевой.
Сергей Ковальчук:
Объективно, так и есть. Да, есть выступления отдельных спортсменов на отдельных этапах, может, чуть-чуть лучше, чем предыдущие. В республике они выступают лучше, чем остальные спортсмены. Но себя сравнивать нужно не со спортсменами республики, а с мировыми лидерами. Мы сегодня пригласили Олега Кимовича Васильева. Он и как спортсмен состоявшийся, он это все как спортсмен через себя пропустил, он и как тренер состоялся. Он подготовил спортсменов высочайшего уровня, и вот сегодня он работает. У нас две задачи, одна – вывести наших спортсменов на определенные уровни, а вторая – уже сегодня давать со спортсменами результат. Но результат давать не с кем. Мы вот пошли по такому пути, и я надеюсь...
Юлия Силипицкая:
Это же мировая практика?
Сергей Ковальчук:
Да.
Юлия Силипицкая:
Что еще будет в финальной подготовке к Олимпийским играм?
Сергей Ковальчук:
Самое основное, в моем понимании, сегодня эти три месяца, которые остались до Олимпиады, – это сберечь спортсменов, настроить их правильно. Государство все, что оно могло дать спортсменам, организовать выезды, сбор…
Юлия Силипицкая:
Государство дало все необходимое?
Сергей Ковальчук:
Да. Необходимо грамотно подойти к этим соревнованиям.
Юлия Силипицкая:
Верите ли вы в своих спортсменов?
Сергей Ковальчук:
Мы верим в спортсменов своей страны, мы не можем не верить, мы обязаны верить, потому что это дополнительный еще стимул.