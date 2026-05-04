Новости по тегу #Владислав Колячонок

Белорусский защитник выходил на лед в стартовой паре обороны и на 53-й минуте поразил ворота соперников, сократив тем самым отставание своей дружины до минимума.
«Вашингтон» на своем льду нанес крупное поражение «Филадельфии» – 5:1. В составе хозяев сыграли братья Протасы.
Белорусский защитник действовал в третьей паре обороны, провел на площадке 16 минут и 7 секунд, отметился двумя заблокированными бросками и нулевым показателем полезности.
«Юта», известная ранее под названием «Аризона», провела первый предсезонный поединок в Национальной хоккейной лиге.
07 октября 2026 10:59
07 октября 2026 10:52
07 октября 2026 10:50
07 октября 2026 09:26
07 октября 2026 09:02
07 октября 2026 08:59
07 октября 2026 08:51
07 октября 2026 08:51