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Новости по тегу #Владислав Колячонок

Гол Владислава Колячонка помог «Техасу» восстановить равенство в серии с «Чикаго»
04 мая 2026 17:49

Гол Владислава Колячонка помог «Техасу» восстановить равенство в серии с «Чикаго»

В НХЛ состоялись очередные предсезонные матчи – чем отметились белорусы
26 сентября 2025 17:59

В НХЛ состоялись очередные предсезонные матчи – чем отметились белорусы

Владислав Колячонок помог «Юте» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
09 октября 2024 14:30

Владислав Колячонок помог «Юте» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

Владислав Колячонок сыграл первый поединок за обновлённую «Юту»
23 сентября 2024 14:12

Владислав Колячонок сыграл первый поединок за обновлённую «Юту»

Владислав Колячонок подписал контракт с «Ютой»
26 июня 2024 12:59

Владислав Колячонок подписал контракт с «Ютой»

Шарангович побил рекорд Грабовского по результативности в НХЛ
15 апреля 2024 13:49

Шарангович побил рекорд Грабовского по результативности в НХЛ

НХЛ. Колячонок помог «Аризоне» одолеть «Ванкувер»
11 апреля 2024 12:03

НХЛ. Колячонок помог «Аризоне» одолеть «Ванкувер»

Владислав Колячонок помог «Тусону» победить «Техас» в поединке АХЛ
18 марта 2024 19:33

Владислав Колячонок помог «Тусону» победить «Техас» в поединке АХЛ

Владислав Колячонок стал второй звездой матча в АХЛ
24 февраля 2024 11:51

Владислав Колячонок стал второй звездой матча в АХЛ

Хоккей. Результаты белорусов в заокеанских лигах
27 ноября 2023 14:15

Хоккей. Результаты белорусов в заокеанских лигах

Хоккей. «Тусон» Владислава Колячонка в гостях обыграл «Коачеллу»
13 ноября 2023 13:36

Хоккей. «Тусон» Владислава Колячонка в гостях обыграл «Коачеллу»

Владислав Колячонок стал звездой встречи «Туссона» и «Онтарио» в АХЛ
09 ноября 2023 13:50

Владислав Колячонок стал звездой встречи «Туссона» и «Онтарио» в АХЛ