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Егор Шарангович заработал дебютный балл за «Нью-Джерси». Он сделал голевую передачу

16 октября 2021 18:33
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Первый матч в сезоне и сразу ассист. Егор Шарангович заработал дебютный бал за «Нью-Джерси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он помог своему клубу в овертайме одолеть «Чикаго» – 4:3.

Егор Шарангович заработал дебютный балл за «Нью-Джерси». Он сделал голевую передачу-1

Белорус сделал голевую передачу на Джека Хьюза при второй шайбе. Всего Шарангович провел на льду 18 минут и 50 секунд, ни разу не угрожал воротам, зато заблокировал два броска соперника, сделал один хит и закончил игру с показателем полезности +2. Следующий матч «Нью-Джерси» проведет в ночь со 20 на 21 октября.

# Хоккей # Егор Шарангович # Джек Хьюз # Фотофакт

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