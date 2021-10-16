Баскетбол. «Цмокі» проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Четвертое кряду поражение в Единой лиге ВТБ потерпел мужской баскетбольный клуб «Цмокі». На сей раз сильнее был саратовский «Автодор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Четвертое кряду поражение в Единой лиге ВТБ потерпел мужской баскетбольный клуб «Цмокі». На сей раз сильнее был саратовский «Автодор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Драконы» начали поединок просто безобразно. И уже после первой четверти отставали практически безнадежно – 11:28. В дальнейшем подопечные Ростислава Вергуна выровняли происходящее на паркете. Даже больше. Последний отрезок остался за белорусами. Но это была лишь локальная победа. И на общий результат она повлиять не смогла. «Автодор» сильнее – 95:79.
У нас самым полезным был Роберт Апшоу. На его счету 18 очков и 5 подборов. «Цмокі» по-прежнему не испытали радости побед в лиге ВТБ и входят в группу аутсайдеров.