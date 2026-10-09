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Новости по тегу #Егор Шарангович

В НХЛ второй ассист в сезоне заработал Егор Шарангович
09 октября 2026 11:22

В НХЛ второй ассист в сезоне заработал Егор Шарангович

Егор Шарангович результативно стартовал в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Калгари»
02 октября 2026 17:47

Егор Шарангович результативно стартовал в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Калгари»

Егор Шарангович оформил голевую передачу в матче НХЛ
31 марта 2026 17:40

Егор Шарангович оформил голевую передачу в матче НХЛ

Голевая передача Шаранговича помогла «Калгари» обыграть «Тампу» в матче НХЛ
23 марта 2026 11:14

Голевая передача Шаранговича помогла «Калгари» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

Егор Шарангович провёл свой 400-й матч в НХЛ
09 января 2026 12:14

Егор Шарангович провёл свой 400-й матч в НХЛ

Егор Шарангович помог «Калгари» одержать победу над «Баффало» в чемпионате НХЛ
09 декабря 2025 18:32

Егор Шарангович помог «Калгари» одержать победу над «Баффало» в чемпионате НХЛ

Егор Шарангович помог «Калгари» разгромить «Ванкувер»
24 ноября 2025 11:42

Егор Шарангович помог «Калгари» разгромить «Ванкувер»

Егор Шарангович вручил медали призёрам многоборья среди детских команд по хоккею в Молодечно
28 июля 2025 20:25

Егор Шарангович вручил медали призёрам многоборья среди детских команд по хоккею в Молодечно

Шарангович отдал результативную передачу в последнем матче сезона за «Калгари» в НХЛ
18 апреля 2025 11:07

Шарангович отдал результативную передачу в последнем матче сезона за «Калгари» в НХЛ

Буллит Егора Шаранговича принёс победу «Калгари» над «Колорадо»
01 апреля 2025 11:18

Буллит Егора Шаранговича принёс победу «Калгари» над «Колорадо»

«Калгари» Шаранговича на выезде переиграл «Филадельфию»
05 марта 2025 11:46

«Калгари» Шаранговича на выезде переиграл «Филадельфию»

Хоккей. Егор Шарангович забросил шайбу в матче против «Сент-Луиса»
17 января 2025 11:51

Хоккей. Егор Шарангович забросил шайбу в матче против «Сент-Луиса»