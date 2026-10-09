Новости по тегу #Егор Шарангович

Но «Калгари» вчистую уступил «Колорадо» – 3:7.
«Пламенные» дома крупно уступили «Сиэтлу» со счетом 1:6. Белорусский нападающий начинал матч в третьем звене и отметился голевой передачей при единственном взятии ворот соперника.
Всего земляк провел на льду более 16 минут, применил силовой прием, выиграл вбрасывание и завершил встречу с показателем полезности 0.
Белорус приложил клюшку к дебютной шайбе, ассистировав Виктору Олофссону.
Белорус пробыл на льду более 16 минут, нанес три броска, совершил блокшот и завершил поединок с коэффициентом полезности «+1».
Со старта сезона в активе Шаранговича 11 результативных баллов.
Исполнитель находился на льду более 16 минут и заработал +2 в коэффициент полезности.
Победителями стали ребята из города над Бугом, серебро забрали местные «динамовцы», третье место заняли могилевчане.
Он стал 4-м снайпером клуба. «Калгари» не попал в плей-офф.
В серии штрафных бросков фортуна была на стороне «пламенных» – 3:2.
Белорусский нападающий отметился шайбой на 18-й минуте.
Белорус блеснул точным броском, когда канадцы уступали 0:3.
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