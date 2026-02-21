Новости по тегу #Марина Зуева

Ранее в Милане она замкнула шестерку сильнейших на дистанции пять тысяч метров и показала 15-й результат на дистанции три километра.
В последующие дни в Италии выступит фигуристка Виктория Сафонова, горнолыжница Мария Шканова, а также три представительницы лыжной акробатики: Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андрианова.
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