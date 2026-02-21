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Новости по тегу #Марина Зуева

Конькобежка Марина Зуева не смогла пройти в финал масс-старта Олимпийских игр в Италии
21 февраля 2026 17:55

Конькобежка Марина Зуева не смогла пройти в финал масс-старта Олимпийских игр в Италии

Белорусская конькобежка заняла 6-е место на Зимних Олимпийских играх в Италии
12 февраля 2026 18:24

Белорусская конькобежка заняла 6-е место на Зимних Олимпийских играх в Италии

Конькобежка Марина Зуева принесла Беларуси первое золото Всероссийской спартакиады
17 февраля 2024 13:16

Конькобежка Марина Зуева принесла Беларуси первое золото Всероссийской спартакиады

Белорусские конькобежцы взяли две медали на Всероссийской спартакиаде сильнейших
14 февраля 2024 11:04

Белорусские конькобежцы взяли две медали на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Белоруска Марина Зуева выиграла золото международного турнира по конькобежному спорту
27 декабря 2023 11:47

Белоруска Марина Зуева выиграла золото международного турнира по конькобежному спорту

Белорусская конькобежка Анна Доморацкая выиграла серебро на турнире в Иркутске
25 декабря 2023 12:13

Белорусская конькобежка Анна Доморацкая выиграла серебро на турнире в Иркутске

«Победив русских, мы победим мир!» В Минске прошла спортивная пресс-конференция по итогам зимнего сезона 2022/23
06 июля 2023 19:57

«Победив русских, мы победим мир!» В Минске прошла спортивная пресс-конференция по итогам зимнего сезона 2022/23

Кубок России по конькобежному спорту – результаты белорусов 24 февраля
24 февраля 2023 13:26

Кубок России по конькобежному спорту – результаты белорусов 24 февраля

Марина Зуева выиграла третье золото чемпионата России по конькобежному спорту
29 декабря 2022 12:13

Марина Зуева выиграла третье золото чемпионата России по конькобежному спорту

Конькобежка Марина Зуева о золоте чемпионата России: «Сделала всё, как планировала. Уехала в длинный отрыв»
28 декабря 2022 13:16

Конькобежка Марина Зуева о золоте чемпионата России: «Сделала всё, как планировала. Уехала в длинный отрыв»

​Белорусская конькобежка Марина Зуева выиграла масс-старт на Открытом чемпионате России
28 декабря 2022 12:53

​Белорусская конькобежка Марина Зуева выиграла масс-старт на Открытом чемпионате России

Белоруска Марина Зуева стала чемпионкой России по конькобежному спорту
26 декабря 2022 19:58

Белоруска Марина Зуева стала чемпионкой России по конькобежному спорту