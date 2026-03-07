Новости по тегу #Игнат Головатюк

Сегодня, 7 марта, наша копилка пополнилась золотом и двумя серебряными наградами.
Он оказался самым быстрым на дистанции 1000 метров.
Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту участники боролись за награды на дистанции 1000 метров, а также в командных гонках.
Завтра спортсмены разыграют медали в командном спринте, а также на отдельных дистанциях. Завершится турнир 29 декабря масс-стартами и гала-забегами.
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