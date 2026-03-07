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Новости по тегу #Игнат Головатюк

Белорусские конькобежцы выиграли 8 медалей по итогам заключительного этапа Кубка России
07 марта 2026 18:37

Белорусские конькобежцы выиграли 8 медалей по итогам заключительного этапа Кубка России

Белорус Игнат Головатюк завоевал золото на Кубке России по конькобежному спорту
06 марта 2026 20:10

Белорус Игнат Головатюк завоевал золото на Кубке России по конькобежному спорту

Колоссальный накал! Как проходит чемпионат Беларуси по конькобежному спорту?
24 октября 2025 19:04

Колоссальный накал! Как проходит чемпионат Беларуси по конькобежному спорту?

Белорусские конькобежцы стали призёрами Кубка Содружества
27 декабря 2024 17:58

Белорусские конькобежцы стали призёрами Кубка Содружества

Белорусские конькобежцы завоевали 13 медалей в финале Кубка России
18 марта 2024 11:06

Белорусские конькобежцы завоевали 13 медалей в финале Кубка России

Белорусские конькобежцы взяли две медали на Всероссийской спартакиаде сильнейших
14 февраля 2024 11:04

Белорусские конькобежцы взяли две медали на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Белорусские конькобежцы завоевали 7 медалей на Кубке России
20 ноября 2023 10:54

Белорусские конькобежцы завоевали 7 медалей на Кубке России

В Минске стартует чемпионат Беларуси по конькобежному спорту
09 ноября 2023 17:45

В Минске стартует чемпионат Беларуси по конькобежному спорту

Белорусы завоевали 5 наград в первый день Всероссийских соревнований по конькобежному спорту
25 марта 2023 18:48

Белорусы завоевали 5 наград в первый день Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Кубок России по конькобежному спорту – результаты белорусов 24 февраля
24 февраля 2023 13:26

Кубок России по конькобежному спорту – результаты белорусов 24 февраля

«Ради мамы и папы буду бороться за медали». Как настроены юные спортсмены к играм «Дети Азии»?
22 февраля 2023 18:22

«Ради мамы и папы буду бороться за медали». Как настроены юные спортсмены к играм «Дети Азии»?

Анна Доморацкая – чемпионка России в спринтерском многоборье
30 января 2023 12:21

Анна Доморацкая – чемпионка России в спринтерском многоборье