Теннис. Вера Лапко вышла во второй раунд квалификации «Кубка Кремля»

Новости Беларуси. Тем временем в России стартовала квалификация «Кубка Кремля». Шаг до основы осталось сделать Вере Лапко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Была отправлена отдыхать Лючия Бронцетти – 6:3, 6:1. Примечательно, что итальянка в мировом рейтинге идет на 150-м месте, а белоруска располагается лишь в четвертой сотне. В решающем матче за выход в основную сетку Лапко сразится с лидером посева квалификации Бернардой Пера.