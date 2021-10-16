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Теннис. Вера Лапко вышла во второй раунд квалификации «Кубка Кремля»

16 октября 2021 18:41
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Новости Беларуси. Тем временем в России стартовала квалификация «Кубка Кремля». Шаг до основы осталось сделать Вере Лапко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Вера Лапко вышла во второй раунд квалификации «Кубка Кремля»-1

Была отправлена отдыхать Лючия Бронцетти – 6:3, 6:1. Примечательно, что итальянка в мировом рейтинге идет на 150-м месте, а белоруска располагается лишь в четвертой сотне. В решающем матче за выход в основную сетку Лапко сразится с лидером посева квалификации Бернардой Пера.  

# Теннис # Вера Лапко # Лючия Бронцетти # Бернарда Пера # Фотофакт

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