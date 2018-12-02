Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020

Новости Беларуси. Определились соперники сборной Беларуси в квалификации футбольного Евро – 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жеребьёвка состоялась в Дублине. Итак, команда Игоря Криушенко попала в группу «С» вместе с Нидерландами, Германией, Северной Ирландией и Эстонией. Матчи групповой стадии отбора пройдут уже в марте 2019 года.