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Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020

02 декабря 2018 13:48
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Новости Беларуси. Определились соперники сборной Беларуси в квалификации футбольного Евро – 2020,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020-1

Жеребьёвка состоялась в Дублине. Итак, команда Игоря Криушенко попала в группу «С» вместе с Нидерландами, Германией, Северной Ирландией и Эстонией. Матчи групповой стадии отбора пройдут уже в марте 2019 года.

Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020-4

Напомним, что впервые финальная часть чемпионата Европы по футболу пройдет в 12 городах разных стран Европы.

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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