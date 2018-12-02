Председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский: «Фактически у нас нет своего дома»
Новости Беларуси. Пожалуй, главная волейбольная новость недели: у федерации новый председатель. Им стал известный в прошлом волейболист Эдуард Венский. Новый руководитель – в студии «Недели спорта».
«Фактически у нас нет своего дома»
Ярослав Писаренко, СТВ:
Еще в прошлом сезоне вы выступали за «Шахтер». Сейчас – председатель федерации. Очень резкий скачок, как вы себя чувствуете в новом статусе?
Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:
Пока нормально. Все-таки уже немного поработал в федерации, пусть недолго, семь месяцев, но уже смог перестроиться от мяча к бумажной работе.
Юлия Вороненок, СТВ:
И все-таки какие места видите самыми проблемными в развитии волейбола в Беларуси? На чем в первую очередь собираетесь сконцентрироваться?
Эдуард Венский:
Основная проблема, я бы сказал, в том, что у волейбола ни в столице, ни в любом другом городе нет своего зала. Все-таки существует своя специфика: сборная играет на особом покрытии, которое не подходит для других игровых видов спорта, и нам приходится его укладывать, потом убирать... И в этом тоже есть определенная сложность. Фактически у нас нет своего дома.
Ярослав Писаренко:
Этот вопрос как-то планируете решать? Есть какие-то предпосылки?
Эдуард Венский:
Не хотелось бы забегать вперед. Есть варианты, над которыми работал и предыдущий председатель, и я постараюсь продолжить работу. Чтобы в ближайшее время, надеемся, появился именно волейбольный зал.
В Финляндии все клубы работают на одну цель – национальную команду
Юлия Вороненок:
Вы большую часть карьеры провели в Финляндии. Что там с развитием волейбола? Может быть, что-то взять на вооружение из зарубежного опыта?
Эдуард Венский:
Конечно, есть что почерпнуть у них. Основное то, что там все клубы работают на одну цель – национальную команду. И это мы стараемся сейчас привить нашим клубам.
Ярослав Писаренко:
И о национальной команде, клубный тренер, являясь главным тренером сборной, основной костяк перетягивает из своей команды. Как относитесь к такой практике?
Эдуард Венский:
Я бы не сказал, что кто-то подтягивает костяк. Если посмотреть на последние матчи, тренер был Бекша, но по позициям, по пасующим были ребята и из «Шахтера», и из «Строителя», либеро и центральный то же самое. А остальные позиции в основном закрывают наши легионеры. Поэтому я бы не сказал, что есть какой-то перекос. В этом вопросе я доверяю нашим тренерам, все-таки они отбирают лучших.
«Для зрителя что самое интересное: хлеб и зрелища»
Ярослав Писаренко:
В прошлом году на открытие чемпионата Европы в Польше пришли 65,5 тысяч болельщиков. Сможем мы когда-нибудь у нас увидеть что-то подобное?
Эдуард Венский:
Для 65-ти тысяч надо сначала арену такую построить. Но чтобы люди пошли на волейбол... Для зрителя что самое интересное: хлеб и зрелища. То есть надо сделать волейбол привлекательным и до того, как люди пошли на арену (и развлечения, и питание), и чтобы игра была интересная, а для этого нужны удобные уютные залы.
«Я никогда не был сторонником смены гражданства, и это в первую очередь зависит от спортсмена»
Ярослав Писаренко:
В прошлом году в составе сборной России золото чемпионата Европы выиграли два белоруса. Как защищать своих ребят, ведь даже сейчас у Ани Гришкевич и Влада Давыскибы есть конкретные предложения по смене гражданства?
Эдуард Венский:
Скажем так, я никогда не был сторонником смены гражданства. И это в первую очередь зависит от спортсмена, если он захочет, тут ничего нельзя сделать. Другое дело, в каком возрасте это делается. Если он совершеннолетний и может принимать решения, то это его выбор.
Но у нас больше сложилась ситуация, что уезжают детьми, и здесь уже больше вопрос к родителям. Хотелось бы, чтобы о смене гражданства речь вели, когда дети стали совершеннолетними. То, о чем мы ведем переговоры с российской Федерацией волейбола. Пожалуйста, никто не против, чтобы они ехали и поднимали свое мастерство даже в России, но при этом оставались белорусами.
Все приводят примеры Саши Бутько и Егора Клюки, что они уехали и добились многого. Но никто не говорит о другой стороне: сколько ребят в раннем возрасте уехали туда из тех, кто был очень перспективен и в реалиях Беларуси мог играть за национальную команду. Но так сложились условия, что они не смогли заиграть там, потому что там сильный уровень конкуренции, затерялись и уже сюда не вернулись. То есть и мы потеряли, и россияне не смогли найти в них хороших игроков.