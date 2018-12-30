Андриан Цыбульский: Год-два, и женская команда заявит о себе и будет радовать болельщиков. Особенно в эстафетах

Биатлон – один из главных зимних видов для белорусского болельщика. И нынешний сезон, переломный для нашей команды после ухода Домрачевой и Скардино, интригует болельщиков. Пока стреляющие лыжники взяли паузу, Кубок мира возобновится только 10 января. Но поводов поговорить о виде спорта у нас накопилось, и пока в Новополоцке проходил Кубок федерации, мы связались с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Цыбульским. Год заканчивается, все подводят итоги, но у биатлонистов сезон в самом разгаре: как оцениваете его? Ведь у многих накануне сезона были опасения, какой будет сборная без Домрачевой и Скардино. Андриан Цыбульский:

Опасения были не только у зрителей, болельщиков, но и у нас. Потому что действительно после решения об уходе и Домрачевой, и Скардино, и Писаревой возникали проблемы. В принципе, эти проблемы не только в белорусской команде. В любой команде три ведущих спортсменки когда уходят, возникают определенные проблемы, можно сказать. Вот после решения международного союза о возможности выступления второй Кручинкиной, у нас эти опасения исчезли. Сейчас мы имеем, на мой взгляд, достаточно сильную и перспективную женскую команду минимум на два олимпийских цикла. Год-два, и, я надеюсь, она заявит о себе, и будет радовать болельщиков, особенно в эстафетах. Последняя эстафета этому подтверждение. Снежные забавы: Дарья Домрачева впервые показала видео с 2-летней дочерью

Об Ирине Кривко. «Делаем ставку как на лидера команды» Ирина Кривко – 10-я в общем зачете. Это для вас сюрприз? Андриан Цыбульский:

Нет, совершенно не сюрприз. Ира уже заявила о себе как о сильной спортсменке и сильной биатлонистке в прошлом году. Я думаю, что она будет прогрессировать из года в год. Она еще довольно молодая спортсменка. Мы на нее надеемся, делаем ставку как на лидера команды. Я думаю, она раскроется в полной мере на Пекинской Олимпиаде. С чем связываете такое неплохое выступление? Может быть, у Иры появилась возможность выйти из тени более маститых подруг по команде? Андриан Цыбульский:

Естественно, при действующем лидере, когда вся команда работает на него, остальным спортсменам несколько тяжело. Сейчас она является лидером, поэтому вся команда работает на нее. Олимпийская чемпионка Ирина Кривко вышла замуж

Об участии Сергея Бочарникова в Кубке IBU: «Это ни в коем случае не понижение» Сергей Бочарников взял медаль на этапе Кубка IBU, с одной стороны это успех, но начинал сезон он в главной команде на Кубке мира. Почему произошло такое понижение? Андриан Цыбульский:

Я не скажу, что это понижение. Сергей уже опытный спортсмен. Приоритеты у нас расставлены. Это и домашний чемпионат Европы, и чемпионат мира в марте. Сложно выдерживать такое напряжение весь сезон, если ты не Фуркад или Домрачева. Это ни в коем случае не понижение, просто ребята выезжают на кубок IBU набирать форму, стартовать, стрелять. Это общепринятая практика не только нашей команды.

О приглашении российских спортсменов: «В настоящий момент была такая необходимость» Очень много разговоров было вокруг натурализации российских спортсменов. Давайте расставим точки: у нас нет своих талантливых юных биатлонистов? Андриан Цыбульский:

Почему нет? Есть талантливые спортсмены. Как я уже говорил: был упущен момент в работе с резервом. Сейчас мы ударными темпами негативный момент этот ликвидируем. В ближайшем будущем мы закроем эти проблемы. В настоящее время возникла необходимость приглашения российских спортсменов. Были некоторые трудности, мы успешно с ними справились. Но это не панацея. Я давно это говорил, говорю и сейчас. В наших планах – это не повторять. Но в настоящий момент была такая необходимость. Мы пригласили хороших и перспективных спортсменов. Я уверен, они помогут нам это время выдержать.