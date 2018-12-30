Марина Слуцкая: «Первая задача – попасть на Олимпийские игры, там пройти в пятерку и потом бороться за медаль»

Ее успехи, быть может, остаются в тени. Ее вид спорта не так популярен, ее победы не всегда на виду, но на мировом помосте ее имя звучит грозно. Речь о Марине Слуцкой. Белорусская дзюдоистка прочно закрепилась в числе лидеров мирового рейтинга, ее фамилия пугает соперниц. На неделе, кстати, Марина уже в который раз стала лучшей дзюдоисткой страны. В жизни она остается скромной и отзывчивой девушкой. В чем убедилась в личной беседе Юлия Силипицкая. Этот сезон у вас был наиболее удачным, относительно всей нашей сборной, а ведь пару лет назад вас выгнали, самым настоящим образом. За что, если не секрет?

Марина Слуцкая:

Да плохо себя вела, ругалась с тренерами. Я где-то грубила, где-то отстаивала свою точку зрения. Боролась за правду, а правда никому не нравится. Например, я посчитала, что смогу себе выбрать пару сама, для подготовки к чемпионату мира. К сожалению, тренерский состав был со мной не согласен. Еще я считала, что могу обсуждать все вопросы по спорту со своим личным тренером, тренерский штаб думал иначе. «Я никогда не жалею, что сделала. Я ничего бы не хотела изменить» А что с парой? Марина Слуцкая:

Я сказала, что в пару не встану, так как у меня был сильный спарринг-партнер. Меня выгнали со сбора перед чемпионатом мира, и я туда не поехала. Каждому свое, у каждого своя правда. Но вы вернулись. Марина Слуцкая:

Да, очень повлияли мой тренер и друзья. Они сказали, что надо доказать, что ты лучшая, а не уйти просто так. Два месяца я не тренировалась. Потом вернулась, извинилась. За что извинилась?

Марина Слуцкая:

Не знаю. Грубила. Наверное, за это. Не жалеете? Марина Слуцкая:

Я никогда не жалею, что сделала. Я ничего бы не хотела изменить. О том, как я поступила, я не жалею. Ситуаций было много. Если бы я изменила и уступила, это бы означало, что я прогнулась под систему, прогнулась под то, что мне не нравится. Я делала то, что я считала нужным, то, что для меня было правильным. Это то, что меня продвинуло вперед. «У меня самый ужасный недуг – травмы» Сейчас вы регулярно – в лидерах по рейтингу. Вас приглашали участвовать в итоговом турнире топ-16. Почему туда не поехали? Дело в финансах? Марина Слуцкая: Нет, с финансами все в порядке. Просто я за месяц выступила в трех турнирах, они очень дорогостоящие. Решили с тренером, не ехать, чтобы оставаться в строю. Так как у меня самый ужасный недуг – травмы. Я очень им подвержена. Организм такой, вот и решили пропустить этот турнир, тем более что очки там только на 50 процентов. Следующий год очень важен. Всех в сборной готовят одинаково, но только у вас прогресс на лицо. С чем это связано?

Марина Слуцкая:

Есть у нас общий план подготовки, как у любой сборной. Но есть и индивидуальная работа, и с тренерами, и личными, и терапевтами. На разные турниры мы все ездим. Все корректируется и под рейтинг, и под победы. У меня олимпийский цикл. И понимание того, что идти к результату, надо отказаться от всего. Режим. Я бунтарка, но я поставила цель. Надо находить время и на отдых, и на работу, и на выступления. Первая задача – попасть на Олимпийские игры, там пройти в пятерку и потом бороться за медаль. Я решаю задачи по мере их поступления. У вас супертяжелый вес, но довольно легкий в плане конкуренции, ведь там претендуют на победу гораздо меньше людей, чем в других весах? Марина Слуцкая:

Я бы не сказала, что мой вес лайтовый. На чемпионате мира у меня было порядка 40 человек. Чтобы дойти до финала, нужно около 6 встреч провести. В вашем весе все габаритные девушки, вы их кладете на лопатки за счет техники или силы?

Марина Слуцкая:

Я скоростная, беру их за счет скорости и выносливости, но больше скорость, а еще опыт. «Платья очень люблю и хожу на все вечеринки только в платьях» Почему вы выбрали имидж унисекс? Женственные ваши фото весьма привлекательные? Марина Слуцкая:

Во-первых, это очень удобно, когда тренируешься. А потом все можно поменять. Ну и в спортивных вещах удобнее. Платья очень люблю и хожу на все вечеринки только в платьях. Есть и синее, и зеленое, и черное. Много у меня их. Конечно, макияж и маникюр. На шпильках не очень-то хожу, но каблук, конечно, под платье надеваю. Вы не хотели похудеть? Марина Слуцкая:

Пока мне веса не хватает, для борьбы. Девушки в основном 120-140 килограммов, а я всего 105, это мой рабочий вес. Сегодня началась базовая работа – 110. Конечно, когда закончу спорт, то 20 килограммов сброшу. Я не люблю таких худышек. «У меня есть молодой человек, мы встречаемся уже четыре года, это большой срок» У вас есть бойфренд? Марина Слуцкая:

Да, у меня молодой человек, мы встречаемся уже четыре года, это большой срок. Мой стиль ему нравится. Как его зовут, сколько ему лет, пусть это будет тайной, и я отвечу, когда мы встретимся в следующий раз. Рост у него такой же, как у меня. Сколько вам удалось заработать на коммерческих турнирах? Марина Слуцкая:

У нас не очень-то большие гонорары. Где-то около 6 тысяч долларов. Ведь на коммерческих турнирах есть предписание, где существует процент тренера. Так что за эти деньги даже хорошей машины не купишь. «Кому-то доказывать глупо: никогда не придешь к цели» Что вы хотите доказать на татами? И кому?

Марина Слуцкая:

В первую очередь, я хочу доказать самой себе, что что-то еще могу. Кому-то доказывать и глупо, и никогда не придешь к цели. Я еще могу в дзюдо побеждать. Когда меня возвращали в спорт, перерыв был около двух месяцев, мне сказали: «Докажи себе, что ты сможешь». У вас на сегодня мотивация в виде чего или кого? Марина Слуцкая:

Мотивация – Олимпийские игры! Так медаль будет? Марина Слуцкая:

Будет медаль. «Мама и папа для меня – пример в жизни» Ваша семья, мама, она для вас пример в жизни? Были ли душевные травмы в детстве? Марина Слуцкая:

Мама и папа у меня простые люди, рабочие. Они всегда считали, что девочка должна заниматься танцами и музыкой, что я успешно и делала. Играла на фортепиано до третьего класса, но потом пошла в дзюдо. Они были против, а сейчас видят, кем я стала. Очень меня поддерживают. Мама и папа для меня – пример в жизни. Они прожили вместе 30 лет. Я ими горжусь. Я тоже хочу со своим мужем прожить долго. Он не делал еще предложений: я то на сборах, то на тренировках, то на соревнованиях. «Если мне предложат стать старшим тренером национальной команды, то соглашусь» Закончив выступать, может, думаете стать главным тренером? Марина Слуцкая:

Я думала об этом. И я бы очень хотела. Если мне предложат стать старшим тренером национальной команды, то соглашусь. Хотела бы возглавить женскую сборную. У меня есть опыт, и я знаю, как работать. Если не предложат, то я сама выдвину свою кандидатуру. Что для вас самое сложное в работе с детьми? У вас свой клуб?