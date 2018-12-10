Ирина Кривко вошла в топ-10 общего зачёта КМ по биатлону

Новости Беларуси. В Поклюке завершился первый этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день прошли две гонки преследования.

Приятно, что по итогам женского пасьюта в топ-10 попала Ирина Кривко. Белоруска заняла 7-е место. На всех огневых рубежах наша биатлонистка была точна. А вот Ирина Кручинкина не финишировала. Победу же тут праздновала опытная Кайса Мяккяряйнен.