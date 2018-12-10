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Ирина Кривко вошла в топ-10 общего зачёта КМ по биатлону

10 декабря 2018 09:58
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Новости Беларуси. В Поклюке завершился первый этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день прошли две гонки преследования.

Ирина Кривко вошла в топ-10 общего зачёта КМ по биатлону-1

Приятно, что по итогам женского пасьюта в топ-10 попала Ирина Кривко. Белоруска заняла 7-е место. На всех огневых рубежах наша биатлонистка была точна. А вот Ирина Кручинкина не финишировала. Победу же тут праздновала опытная Кайса Мяккяряйнен.

Ирина Кривко вошла в топ-10 общего зачёта КМ по биатлону-4

В мужской гонке преследования лучшим был норвежец Йоханнес Бё. Белорус Антон Смольский стал только 55-м. Второй этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцине.

# Биатлон # Фотофакт

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