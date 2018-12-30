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Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков

30 декабря 2018 20:29
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Новости Беларуси. Суровые и непобедимые спортсмены, в преддверии Нового года даже они с легкостью примеряют костюмы зайчиков и медведей. Или не с легкостью.

В белорусском спорте хорошей традицией становится делать новогодние видеопоздравления для болельщиков. Об особенностях их подготовки – наш следующий сюжет.

Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков-1

Новогодние видеопоздравления культивируют с большего пока игровые команды. Здесь уже даже существуют своеобразные тренды. Сейчас самый популярный формат – музыкальный клип. Одним из первооткрывателей стал ФК «Ислочь»: в 2015 году футболисты спели вместе с группой AMAROKA.

Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков-4

Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков-6

Законодателем мод, несомненно, является минское хоккейное «Динамо». Каждый год ребята креативят и пытаются удивить болельщиков. Хоккеисты уже переодевались в зайчиков и снеговиков и даже делали новогоднее караоке.

Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков-9

Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков-11

В этом году выбор пал на стилистику 70-х годов. Так появился ВИА «Поющие зубры».

Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков-14

Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков-16

Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков-18

Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков-20

Роман Стронгин, начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК «Динамо-Минск»:
В этом году решили устроить новогоднюю дискотеку. Как раз совпало, что 24 декабря мы играли с «Ак Барсом» и выиграли тот матч.

Подробнее о том, в каких новогодних образах предстали другие белорусские спортсмены, смотрите в видеоинформации.

# Новый год # Роман Стронгин # Фотофакт

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