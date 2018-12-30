Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков

Новости Беларуси. Суровые и непобедимые спортсмены, в преддверии Нового года даже они с легкостью примеряют костюмы зайчиков и медведей. Или не с легкостью.

В белорусском спорте хорошей традицией становится делать новогодние видеопоздравления для болельщиков. Об особенностях их подготовки – наш следующий сюжет.