Белорусские спортсмены в новогодних образах поздравили с праздниками своих болельщиков
Новости Беларуси. Суровые и непобедимые спортсмены, в преддверии Нового года даже они с легкостью примеряют костюмы зайчиков и медведей. Или не с легкостью.
В белорусском спорте хорошей традицией становится делать новогодние видеопоздравления для болельщиков. Об особенностях их подготовки – наш следующий сюжет.
Новогодние видеопоздравления культивируют с большего пока игровые команды. Здесь уже даже существуют своеобразные тренды. Сейчас самый популярный формат – музыкальный клип. Одним из первооткрывателей стал ФК «Ислочь»: в 2015 году футболисты спели вместе с группой AMAROKA.
Законодателем мод, несомненно, является минское хоккейное «Динамо». Каждый год ребята креативят и пытаются удивить болельщиков. Хоккеисты уже переодевались в зайчиков и снеговиков и даже делали новогоднее караоке.
В этом году выбор пал на стилистику 70-х годов. Так появился ВИА «Поющие зубры».
Роман Стронгин, начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК «Динамо-Минск»:
В этом году решили устроить новогоднюю дискотеку. Как раз совпало, что 24 декабря мы играли с «Ак Барсом» и выиграли тот матч.
Подробнее о том, в каких новогодних образах предстали другие белорусские спортсмены, смотрите в видеоинформации.