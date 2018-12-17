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Российские биатлонисты Кручинкина и Лобастов получили разрешение IBU выступать за сборную Беларуси

17 декабря 2018 19:39
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Новости Беларуси. Всё разрешилось удачно! Международный союз биатлонистов удовлетворил запрос на переход в стан сборной Беларуси российских биатлонистов Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Российские биатлонисты Кручинкина и Лобастов получили разрешение IBU выступать за сборную Беларуси-1

Российские биатлонисты Кручинкина и Лобастов получили разрешение IBU выступать за сборную Беларуси-3

Случилось это на заседании исполкома IBU, который прошел в австрийском Хохфильцене. Ранее разрешение выступать за белорусскую команду спортсмены получили и от российского союза биатлонистов. Оба атлета пополнили нашу команду летом 2018.

Кроме них, за Беларусь теперь также выступают Ирина Кручинкина (она уже отметилась на нескольких гонках на этапе Кубка мира в этом сезоне), а также Анна Мусатова и Арина Яборова.

Российские биатлонисты Кручинкина и Лобастов получили разрешение IBU выступать за сборную Беларуси-6

Российские биатлонисты Кручинкина и Лобастов получили разрешение IBU выступать за сборную Беларуси-8

Российские биатлонисты Кручинкина и Лобастов получили разрешение IBU выступать за сборную Беларуси-10

# Биатлон # Елена Кручинкина # Никита Лобастов # Фотофакт

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