Российские биатлонисты Кручинкина и Лобастов получили разрешение IBU выступать за сборную Беларуси

Новости Беларуси. Всё разрешилось удачно! Международный союз биатлонистов удовлетворил запрос на переход в стан сборной Беларуси российских биатлонистов Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Случилось это на заседании исполкома IBU, который прошел в австрийском Хохфильцене. Ранее разрешение выступать за белорусскую команду спортсмены получили и от российского союза биатлонистов. Оба атлета пополнили нашу команду летом 2018.

Кроме них, за Беларусь теперь также выступают Ирина Кручинкина (она уже отметилась на нескольких гонках на этапе Кубка мира в этом сезоне), а также Анна Мусатова и Арина Яборова.