Прямой эфир

Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии

30 декабря 2018 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии-1

Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии-3

Своей бронзе легендарные биатлонисты обязаны Бенедикту Доллю. На финише немец подождал отставшего Бьорндалена, и финальную черту спортсмены пересекли вместе. Этот поступок обеспечил звездной паре третью ступень пьедестала.

Во время награждения Дарья и Уле-Эйнар отдали одну из своих медалей Доллю.

Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии-6

Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии-8

Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии-10

# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. Александр Макась покинул минское «Динамо»
29 декабря 2018 19:07

Футбол. Александр Макась покинул минское «Динамо»

Теннис. Белорус Егор Герасимов одержал победу в квалификации турнира в Индии
29 декабря 2018 19:01

Теннис. Белорус Егор Герасимов одержал победу в квалификации турнира в Индии

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону
29 декабря 2018 18:48

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону