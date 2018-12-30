Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии

Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своей бронзе легендарные биатлонисты обязаны Бенедикту Доллю. На финише немец подождал отставшего Бьорндалена, и финальную черту спортсмены пересекли вместе. Этот поступок обеспечил звездной паре третью ступень пьедестала.
Во время награждения Дарья и Уле-Эйнар отдали одну из своих медалей Доллю.