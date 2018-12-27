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Снежные забавы: Дарья Домрачева впервые показала видео с 2-летней дочерью

27 декабря 2018 10:02
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Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева показала снежные забавы вместе с дочерью Ксенией.

Видео было опубликовано на странице спортсменки в Instagram.   

Снежные забавы: Дарья Домрачева впервые показала видео с 2-летней дочерью-1


Фото: instagram.com/dadofun. Скриншот из видео

На нем мама и 2-летняя дочка резвятся в снегу – подбрасывают его и обнимаются.

Снежные забавы: Дарья Домрачева впервые показала видео с 2-летней дочерью-4


Фото: instagram.com/dadofun. Скриншот из видео

В подписи к фото олимпийская чемпионка пожелала подписчикам хороших праздников.  

Дарья Домрачева:  
С наступающими!

Снежные забавы: Дарья Домрачева впервые показала видео с 2-летней дочерью-7


Фото: instagram.com/dadofun. Скриншот из видео

Ранее Дарья призналась в любви к этой поре года. «Это и называется «быть влюблённой в снег».  

Снежные забавы: Дарья Домрачева впервые показала видео с 2-летней дочерью-10

Фото: instagram.com/dadofun

Спортсменка регулярно радует праздничными снимками поклонников.   

Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии (смотрите здесь).   

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален # Ксения Бьорндален # Фотофакт

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