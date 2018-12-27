Снежные забавы: Дарья Домрачева впервые показала видео с 2-летней дочерью

Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева показала снежные забавы вместе с дочерью Ксенией. Видео было опубликовано на странице спортсменки в Instagram.



Фото: instagram.com/dadofun. Скриншот из видео

На нем мама и 2-летняя дочка резвятся в снегу – подбрасывают его и обнимаются.



Фото: instagram.com/dadofun. Скриншот из видео

В подписи к фото олимпийская чемпионка пожелала подписчикам хороших праздников. Дарья Домрачева:

С наступающими!



Фото: instagram.com/dadofun. Скриншот из видео

Ранее Дарья призналась в любви к этой поре года. «Это и называется «быть влюблённой в снег».

Фото: instagram.com/dadofun