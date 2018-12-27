Снежные забавы: Дарья Домрачева впервые показала видео с 2-летней дочерью

Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева показала снежные забавы вместе с дочерью Ксенией.
Видео было опубликовано на странице спортсменки в Instagram.
Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева показала снежные забавы вместе с дочерью Ксенией.
Видео было опубликовано на странице спортсменки в Instagram.
Фото: instagram.com/dadofun. Скриншот из видео
На нем мама и 2-летняя дочка резвятся в снегу – подбрасывают его и обнимаются.
Фото: instagram.com/dadofun. Скриншот из видео
В подписи к фото олимпийская чемпионка пожелала подписчикам хороших праздников.
Дарья Домрачева:
С наступающими!
Фото: instagram.com/dadofun. Скриншот из видео
Ранее Дарья призналась в любви к этой поре года. «Это и называется «быть влюблённой в снег».
Фото: instagram.com/dadofun
Спортсменка регулярно радует праздничными снимками поклонников.
Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии (смотрите здесь).