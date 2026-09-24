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Новости по тегу #Биатлон

«Эти два дня дались тяжело». Динара Смольская честно высказалась о своей победе на чемпионате Беларуси
24 сентября 2026 20:20

«Эти два дня дались тяжело». Динара Смольская честно высказалась о своей победе на чемпионате Беларуси

Антон и Динара Смольские – чемпионы Беларуси по летнему биатлону
24 сентября 2026 19:00

Антон и Динара Смольские – чемпионы Беларуси по летнему биатлону

Белорусские биатлонисты разыграли награды в спринте ЧБ по лыжероллерам
23 сентября 2026 20:14

Белорусские биатлонисты разыграли награды в спринте ЧБ по лыжероллерам

Национальный чемпионат по летнему биатлону стартовал в Раубичах – каким был 1-й день
23 сентября 2026 17:48

Национальный чемпионат по летнему биатлону стартовал в Раубичах – каким был 1-й день

Насыщенный сезон! Представлен календарь турниров у биатлонистов
04 августа 2026 14:40

Насыщенный сезон! Представлен календарь турниров у биатлонистов

Анна Сола решила выступить в новом сезоне – узнали про актуальную форму спортсменки
19 июля 2026 18:30

Анна Сола решила выступить в новом сезоне – узнали про актуальную форму спортсменки

Как идет подготовка белорусских биатлонистов к предстоящим стартам? Поговорили с тренером
28 июня 2026 18:50

Как идет подготовка белорусских биатлонистов к предстоящим стартам? Поговорили с тренером

Труд и вера в тренера. Юрий Альберс рассказал, как добиться успехов в спорте
07 июня 2026 18:15

Труд и вера в тренера. Юрий Альберс рассказал, как добиться успехов в спорте

Женская национальная команда Беларуси по биатлону начала предсезонную подготовку в Раубичах
02 июня 2026 20:21

Женская национальная команда Беларуси по биатлону начала предсезонную подготовку в Раубичах

Белорусские биатлонистки тренируются перед летним чемпионатом Беларуси
02 июня 2026 19:07

Белорусские биатлонистки тренируются перед летним чемпионатом Беларуси

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за погодных условий
24 марта 2026 18:20

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за погодных условий

Президент поздравил сборную Беларуси по биатлону с победой в мужской эстафете на чемпионате России
22 марта 2026 10:55

Президент поздравил сборную Беларуси по биатлону с победой в мужской эстафете на чемпионате России