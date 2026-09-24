Новости по тегу #Биатлон

«В прошлом году была совсем иная форма на чемпионате Беларуси».
В заключительный день чемпионата Беларуси по летнему биатлону участники определили лучших в масс-старте.
В Раубичах стартовал летний чемпионат Беларуси по биатлону.
В первый соревновательный день чемпионата Беларуси значился спринт – гонка на 10 километров у мужчин с двумя огневыми рубежами.
Соревновательный год начнется на лыжероллерах. Чемпионат России пройдет с 14 по 21 сентября в Чебоксарах.
Белорусские биатлонисты готовятся к летнему чемпионату Беларуси.
В гостях программы «Спорттаймер» Юрий Каминский, старший тренер женской национальной команды Беларуси по биатлону.
Гость программы «Спорттаймер» – заслуженный тренер Беларуси по биатлону.
В составе национальной команды семь лучших стреляющих лыжниц.
В Раубичах стреляющие лыжницы проводят уже второй сбор.
Причина – отсутствие снега.
«Молодцы! Достойно! И очень вовремя!» – отметил глава государства. Пожелав биатлонистам новых ярких побед и успехов.
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