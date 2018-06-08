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Биатлонистка Надежда Писарева вышла замуж

08 июня 2018 15:39
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Бывшая биатлонистка сборной Беларуси Надежда Писарева вышла замуж.

Два фото с супругом спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. На одном снимке девушка с женихом едет в автомобиле, а на втором пара сфотографирована с друзьями.

Избранником девушки стал сервисмен сборной России. Судя по геотегу церемония прошла в Санкт-Петербурге.

Биатлонистка Надежда Писарева вышла замуж-1

Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official

Поклонники поздравили пару с новым этапом в жизни и пожелали молодоженам счастья и бесконечной любви.

Напомним, что биатлонистка является бронзовой призеркой ЧМ в эстафете. Эту награду спортсменка завоевала в 2011 году. После нынешнего сезона 29-летняя спортсменка озвучила решение о завершении карьеры.

В апреле нынешнего года олимпийская чемпионка Ирина Кривко вышла замуж (читать далее).

# Биатлон # калейдоскоп # Надежда Писарева # Фотофакт

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