Биатлонистка Надежда Писарева вышла замуж

Бывшая биатлонистка сборной Беларуси Надежда Писарева вышла замуж.

Два фото с супругом спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. На одном снимке девушка с женихом едет в автомобиле, а на втором пара сфотографирована с друзьями.

Избранником девушки стал сервисмен сборной России. Судя по геотегу церемония прошла в Санкт-Петербурге.