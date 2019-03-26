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Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?

26 марта 2019 11:44
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Новости России. 27 марта популярной российской певице Полине Гагариной исполняется 32 года. Стала победительницей «Фабрики звёзд», заняла второе место на «Евровидении-2015» и родила двоих детей – чего уже успела добиться Гагарина?  

Родилась будущая певица в Москве, однако детство провела в Греции. Не исключено, что там бы и осталась, но после окончания первого класса в одной из афинских школ девочка приехала погостить к бабушке в Саратов. Бабуля убедила маленькую Полину, что в Греции хорошо, но дома – лучше.  

Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?-1

Фото: instagram.com/gagara1987  

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Девочка поступила в местную музыкальную школу, а в 14 лет стала обучаться в ГМУЭДИ (Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства). На втором курсе педагог музыкального училища предложила юной ученице попробовать свои силы в проекте «Фабрика звёзд». Гагарина согласилась.  

В 16-летнем возрасте Полина поднялась на сцену «Фабрики звёзд», исполнила несколько композиций Максима Фадеева и победила. Два раза девушка была на грани вылета, но оба раза её спасли коллеги по проекту.  

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Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?-4

Фото: instagram.com/gagara1987  

После победы Гагарина отказалась от сотрудничества с Фадеевым и взяла перерыв, чтобы определиться, хочет ли она продолжать карьеру артистки или лучше посвятить себя чему-нибудь другому. В итоге Полина решила связать свою жизнь с музыкой.  

Далее Гагарина приняла участие в Международном конкурсе «Новая волна». Там исполнительница не смогла победить, ей пришлось довольствоваться третьим местом. Зато её авторская песня «Колыбельная» стала хитом, и позже на неё был снят клип. Затем был выпуск альбома и выпуск из Школы-студии МХАТ.  

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Было и много других музыкальных успехов, которые слишком долго перечислять. Интересно, что в 2012 году Полина разнообразила свою деятельность дублированием на русский язык персонажа мультфильма «Монстры на каникулах».  

Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?-7

Фото: instagram.com/gagara1987  

В 2015 году Гагарина стала представительницей России на «Евровидении». В первом полуфинале россиянка заняла первое место, в финале – второе.  

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Сейчас Полина принимает участие в китайском музыкальном шоу «Singer 2019», кстати, довольно успешно.  

Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?-10

Фото: instagram.com/gagara1987  

Теперь о личной жизни. В 2007 году певица вышла замуж за актёра Петра Кислова, находясь на 7 месяце беременности. Вскоре отношения между ними стали портиться, и в 2010 году пара официальна развелась. Как потом пошутила Гагарина, они оба стремились к самостоятельности, но самостоятельности хватило только на ребёнка.  

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Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?-13

Фото: instagram.com/gagara1987  

После этого Полина стала больше заниматься работой, и меньше думать о создании новой семьи. Однако через несколько лет исполнительница заинтересовалась фотографом Дмитрием Исхаковым. Далее между ними вспыхнули чувства, пара узаконила отношения, а 26 апреля 2017 года в семье родилась Мия.  

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Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?-16

Фото: instagram.com/gagara1987  

Что касается иной деятельности, то незадолго до своего дня рождения певица открыла продажи своей первой капсульной коллекции. Коллекция была разработана совместно с дизайнером Александром Тереховым.  

Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой  

Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?-19

Фото: instagram.com/gagara1987  

И напоследок несколько интересных фактов. Певица написала свою краткую биографию на 30-летие. После первых родов Полина прибавила в весе 40 кг, но вновь похудела за полгода. Гагарина очень любит фасоль и часто ест её на завтрак. Любимые писатели – Достоевский и Булгаков. Боится потерять мобильный телефон. Любимая сладость – мороженое, любимый фрукт – маракуйя.  

Полина Гагарина брюнетка, с чёлкой, со щёчками, и Полина Гагарина, которую совсем не узнать. 

Как менялся образ певицы смотрите здесь.  

# Звезды # происшествия # Полина Гагарина

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