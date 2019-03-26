Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?

Новости России. 27 марта популярной российской певице Полине Гагариной исполняется 32 года. Стала победительницей «Фабрики звёзд», заняла второе место на «Евровидении-2015» и родила двоих детей – чего уже успела добиться Гагарина? Родилась будущая певица в Москве, однако детство провела в Греции. Не исключено, что там бы и осталась, но после окончания первого класса в одной из афинских школ девочка приехала погостить к бабушке в Саратов. Бабуля убедила маленькую Полину, что в Греции хорошо, но дома – лучше.

Фото: instagram.com/gagara1987

«Моя маленькая балерина, моё счастье». Гагарина показала подросшую дочку Девочка поступила в местную музыкальную школу, а в 14 лет стала обучаться в ГМУЭДИ (Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства). На втором курсе педагог музыкального училища предложила юной ученице попробовать свои силы в проекте «Фабрика звёзд». Гагарина согласилась. В 16-летнем возрасте Полина поднялась на сцену «Фабрики звёзд», исполнила несколько композиций Максима Фадеева и победила. Два раза девушка была на грани вылета, но оба раза её спасли коллеги по проекту. Ностальгия по «Фабрике звезд» через 15 лет. Полина Гагарина показала архивные кадры закулисья проекта

Фото: instagram.com/gagara1987

После победы Гагарина отказалась от сотрудничества с Фадеевым и взяла перерыв, чтобы определиться, хочет ли она продолжать карьеру артистки или лучше посвятить себя чему-нибудь другому. В итоге Полина решила связать свою жизнь с музыкой. Далее Гагарина приняла участие в Международном конкурсе «Новая волна». Там исполнительница не смогла победить, ей пришлось довольствоваться третьим местом. Зато её авторская песня «Колыбельная» стала хитом, и позже на неё был снят клип. Затем был выпуск альбома и выпуск из Школы-студии МХАТ. «Я с трудом переношу себя на телевидении и смотрю свои концерты»: интервью с Полиной Гагариной Было и много других музыкальных успехов, которые слишком долго перечислять. Интересно, что в 2012 году Полина разнообразила свою деятельность дублированием на русский язык персонажа мультфильма «Монстры на каникулах».

Фото: instagram.com/gagara1987

В 2015 году Гагарина стала представительницей России на «Евровидении». В первом полуфинале россиянка заняла первое место, в финале – второе. Полина Гагарина после «Евровидения» похвасталась «миллионом голосов» Сейчас Полина принимает участие в китайском музыкальном шоу «Singer 2019», кстати, довольно успешно.

Фото: instagram.com/gagara1987

Теперь о личной жизни. В 2007 году певица вышла замуж за актёра Петра Кислова, находясь на 7 месяце беременности. Вскоре отношения между ними стали портиться, и в 2010 году пара официальна развелась. Как потом пошутила Гагарина, они оба стремились к самостоятельности, но самостоятельности хватило только на ребёнка. Полина Гагарина об идеальном весе и беременностях: «Я не могла остановиться есть»

Фото: instagram.com/gagara1987

После этого Полина стала больше заниматься работой, и меньше думать о создании новой семьи. Однако через несколько лет исполнительница заинтересовалась фотографом Дмитрием Исхаковым. Далее между ними вспыхнули чувства, пара узаконила отношения, а 26 апреля 2017 года в семье родилась Мия. «Довольная невозможно». Полина Гагарина с мужем проводят романтические каникулы в Париже

Фото: instagram.com/gagara1987

Что касается иной деятельности, то незадолго до своего дня рождения певица открыла продажи своей первой капсульной коллекции. Коллекция была разработана совместно с дизайнером Александром Тереховым. Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

Фото: instagram.com/gagara1987