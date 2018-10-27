Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

Новости России. Полина Гагарина удивила своих поклонников новым фото. На нем у певицы кардинально другой имидж.
Снимок был опубликован на странице исполнительницы в Instagram.
На фото Полина Гагарина, за которой закрепился образ яркой блондинки, шатенка.
Полина Гагарина:
Узнали бы?
Фото: instagram.com/gagara1987
Поклонники засыпали артистку комплиментами под фото.
«Класс, как красиво, минус лет пять»,
«Тот случай, когда человеку идет быть и блондинкой, и брюнеткой»,
«Помню тебя с таким цветом волос еще с «Фабрики»,
«С ним мягкая и милая, а от блонда веет строгостью»,
«Индивидуальность не потеряна».
Это не первый эксперимент Полины Гагариной. В минувшем году она показала образ с побритой налысо головой.
Шатенкой певица была на «Фабрике звезд», где полюбилась зрителям.
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