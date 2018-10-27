Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

На фото Полина Гагарина, за которой закрепился образ яркой блондинки, шатенка.

Снимок был опубликован на странице исполнительницы в Instagram.

Новости России. Полина Гагарина удивила своих поклонников новым фото. На нем у певицы кардинально другой имидж.

«С ним мягкая и милая, а от блонда веет строгостью»,

«Помню тебя с таким цветом волос еще с «Фабрики»,

«Тот случай, когда человеку идет быть и блондинкой, и брюнеткой»,

«Класс, как красиво, минус лет пять»,

Это не первый эксперимент Полины Гагариной. В минувшем году она показала образ с побритой налысо головой.

Шатенкой певица была на «Фабрике звезд», где полюбилась зрителям.