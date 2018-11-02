Полина Гагарина об идеальном весе и беременностях: «Я не могла остановиться есть»

Певица Полина Гагарина стала гостьей шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной».
Видео было опубликовано на YouTube-канале «Регина Тодоренко».
Певица Полина Гагарина стала гостьей шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной».
Видео было опубликовано на YouTube-канале «Регина Тодоренко».
Фото: instagram.com/gagara1987
Регина Тодоренко:
Какая же она разная! Заставила меня смеяться до слез рассказав про мужа, который убегал от неё во время беременности из-за гормонов; заставила плакать, когда говорила о любимых детях, с которыми приходится все время быть на расстоянии; удивила тем, что дико комплексует по поводу своего веса и шокировала познаниями о Фараоне и Face.
Мы приводим самые интересные моменты интервью с певицей.
Полина Гагарина – дважды мама. У нее растет 11-летний сын Андрей и дочь Мия, которой 1,5 года.
Когда была беременная, я бесила себя, я бесилась страшно. И я не из тех женщин, которые говорят, что «беременность – это самый лучший период в моей жизни». Нет, это не я. Беременность – это очень тяжело не потому, что я не могла передвигаться или что-то такое, последний месяц – это просто застрелиться. Мой муж уходил из дома в 8 утра, сын в школу – и не приходил до вечера, был у моей мамы. Я целый день была дома и плакала. Я походила к зеркалу, а там Глория (персонаж мультфильма Мадагаскар – прим. ред.). Это была я. Я видела Глорию в зеркале. Уходила, заедала это все черной икрой – мне очень хотелось. До этого всю жизнь, до 30 лет – я не ела икру вообще. И тут вдруг я сказала – хочу черной икры. Он сказал: «Может, красной». Я сказала: «Черную хочу».
Фото: instagram.com/gagara1987
Я не могла остановиться есть, мне хотелось. В диких пропорциях – две тарелки карбонары, два пирожных или целый торт, картошка фри – две порции. И где-то через полчаса после всего съеденного я говорила: «Мне кажется, я снова хочу есть».
По словам Полины во время обеих беременностей, она поправилась на 30 килограмм.
Фото: instagram.com/gagara1987
Никакого секрета, как я сбросила, нет. Я воспользовалась советом Майи Плисецкой: «Не жрать». Я вешу 54 килограмма и не могу сбросить свой последний килограмм – он все время то туда, то сюда прыгает. 53 – это мой идеальный вес, когда появляются нужные заостренности в моем лице, потому что на него главный акцент всегда.
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Были такие состояния, в 29 я неплохо выглядела, за несколько месяцев до того, как я забеременела Миюшей, я себе нравилась. Где-то примерно три месяца из всей моей жизни я себе нравилась.
Фото: instagram.com/gagara1987
Папе я благодарна за появление на свет, Константину Меладзе, который является моим гуру и бесконечным авторитетом, хоть больше он не мой продюсер, мужу – он на особенном месте стоит.
С мужем. Фото: instagram.com/gagara1987
Когда я увидела, как Дима относится к Андрюше, они большие друзья. И они уже больше, чем друзья – они договорились, что он – «батя». Они ходят в музеи, ездят на рыбалку.
С сыном и мужем. Фото: instagram.com/gagara1987
Полина Гагарина рассказала, что любит отдыхать на Мальдивах, и о случае, когда из-за усталости перепутала название города, в котором выступала.
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Певица также удивила поклонников и спела в метро в образе брюнетки песню «Кукушка», пассажиры сразу же ее узнали. Затем уже в привычном образе Полина Гагарина исполнила песню «Обезоружена».
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