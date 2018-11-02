Полина Гагарина об идеальном весе и беременностях: «Я не могла остановиться есть»

Регина Тодоренко:

Какая же она разная! Заставила меня смеяться до слез рассказав про мужа, который убегал от неё во время беременности из-за гормонов; заставила плакать, когда говорила о любимых детях, с которыми приходится все время быть на расстоянии; удивила тем, что дико комплексует по поводу своего веса и шокировала познаниями о Фараоне и Face.

Мы приводим самые интересные моменты интервью с певицей.

Полина Гагарина – дважды мама. У нее растет 11-летний сын Андрей и дочь Мия, которой 1,5 года.

О второй беременности

Когда была беременная, я бесила себя, я бесилась страшно. И я не из тех женщин, которые говорят, что «беременность – это самый лучший период в моей жизни». Нет, это не я. Беременность – это очень тяжело не потому, что я не могла передвигаться или что-то такое, последний месяц – это просто застрелиться. Мой муж уходил из дома в 8 утра, сын в школу – и не приходил до вечера, был у моей мамы. Я целый день была дома и плакала. Я походила к зеркалу, а там Глория (персонаж мультфильма Мадагаскар – прим. ред.). Это была я. Я видела Глорию в зеркале. Уходила, заедала это все черной икрой – мне очень хотелось. До этого всю жизнь, до 30 лет – я не ела икру вообще. И тут вдруг я сказала – хочу черной икры. Он сказал: «Может, красной». Я сказала: «Черную хочу».