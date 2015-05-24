Полина Гагарина после «Евровидения» похвасталась «миллионом голосов»
Новости России. Полина Гагарина поблагодарила семью и зрителей за поддержку на «Евровидении».
По итогам голосования музыкального конкурса «Евровидения-2015», финал которого прошел в Вене, первое место занял шведский певец Монс Зелмерлёв, он набрал 365 баллов. На втором месте оказалась Полина Гагарина (303 балла), на третьем – группа Il Volo из Италии (292 балла).
В ходе голосования россиянка выбилась в лидеры, но затем уступила первенство Монсу Зелмерлеву.
Дима Билан, запись в Instagram
Напомним, финал «Евровидения» состоялся в Вене в ночь на воскресенье. За победу боролись представители 27 стран.
«Мне так приятно, что все получилось. Я так горда своей страной. Нас любят, в нас верят, с нами все в порядке», – отметила Полина Гагарина после выступления.
В ночь с субботы на воскресенье, когда состоялся финал «Евровидения» Полина Гагарина обзавелась миллионом поклонников в Интернете. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Полина Гагарина, запись в Instagram
На «Евровидении» Гагарина исполняла песню A Million Voices. Как сообщалось ранее, композиция – детище интернациональной команды авторов (Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий).