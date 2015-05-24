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Полина Гагарина после «Евровидения» похвасталась «миллионом голосов»

24 мая 2015 11:19
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Новости России. Полина Гагарина поблагодарила семью и зрителей за поддержку на «Евровидении».

По итогам голосования музыкального конкурса «Евровидения-2015», финал которого прошел в Вене, первое место занял шведский певец Монс Зелмерлёв, он набрал 365 баллов. На втором месте оказалась Полина Гагарина (303 балла), на третьем – группа Il Volo из Италии (292 балла).

В ходе голосования россиянка выбилась в лидеры, но затем уступила первенство Монсу Зелмерлеву.

Полина Гагарина после «Евровидения» похвасталась «миллионом голосов»-1


Дима Билан, запись в Instagram

Напомним, финал «Евровидения» состоялся в Вене в ночь на воскресенье. За победу боролись представители 27 стран.

«Мне так приятно, что все получилось. Я так горда своей страной. Нас любят, в нас верят, с нами все в порядке», – отметила Полина Гагарина после выступления.

Полина Гагарина после «Евровидения» похвасталась «миллионом голосов»-4

В ночь с субботы на воскресенье, когда состоялся финал «Евровидения» Полина Гагарина обзавелась миллионом поклонников в Интернете. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.


Полина Гагарина, запись в Instagram

На «Евровидении» Гагарина исполняла песню A Million Voices. Как сообщалось ранее,  композиция – детище интернациональной команды авторов (Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий).

# Музыка # Фотофакт # Полина Гагарина # Евровидение 2015

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