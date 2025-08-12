Гандбольный клуб СКА проиграл ЦСКА в товарищеской встрече

Чемпион Беларуси минский гандбольный клуб СКА потерпел первое поражение в предсезонных поединках. Сильнее хозяев площадки были московские «армейцы», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Никуленков не смог рассчитывать на 7 игроков из основной обоймы. Они сейчас в расположении резервной национальной команды на учебно-тренировочном сборе. Поэтому пришлось привлекать дублеров из БГУФК-СКА. Сил хватило только до перерыва. На антракт соперники отправились при минимальном преимуществе гостей 17:16. Но постепенно россияне окончательно захватили инициативу. Наши парни пытались противостоять. Получалось не очень убедительно. Финальный результат – поражение 24:33. Впереди у СКА еще серия спаррингов.